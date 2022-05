Je to trochu exotika, ale musíme být zodpovědní, říká hokejový obránce Sklenička před zápasem s Británií

Podruhé v historii nastoupí samostatná česká hokejová reprezentace proti Velké Británii. Pro oba týmy to bude první utkání na letošním mistrovství světa. Favorit je jasný, pro Čechy by to měl být snadný vstup do turnaje.

Tampere 7:26 14. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít