V nominaci na šampionát mi chybí Hyka. Úvod turnaje bych nechal odchytat Hrubce, říká Procházka

Vím, že umím rozhodovat zápasy. Půjdu naplno už do prvního utkání, slibuje před šampionátem Chytil

K výběru trenéra Kariho Jalonena se útočník New Yorku Rangers připojil přímo na letišti a společně s týmem odcestoval do lotyšské Rigy. Čeští hokejisté vstoupí do šampionátu v pátek.