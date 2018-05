Davidové Krejčí a Pastrňák se vyrovnávají s časovým posunem po příletu na výbornou. Alespoň prozatím

Ve čtvrtečním zápase s Ruskem si nakonec připsali Davidové sedm kanadských bodů, Krejčí čtyři za gól a tři asistence a Pastrňák tři za dvě branky a jednu přihrávku. Přitom nechybělo moc a k jejich spolupráci na šampionátu vůbec nedošlo.

Pastrňák se cítil po dlouhé sezóně unavený, zklamaný z vyřazení, ale k cestě do Kodaně ho přesvědčil týmový kolega.

„Krejča v tom hrál velkou roli. Já jsem byl rozhodnutý přijet, pokud by jel i on, takže když řekl, že chce jet, vyrazil jsem s ním. Moc jsme toho spolu v poslední době neodehráli, ale vždy když jsme v předchozích letech spolu hráli, tak jsme si to užívali. Přeci jenom tam nějaká sehranost asi je, tak jsme rádi, že si můžeme zahrát spolu,“ vysvětluje David Pastrňák.

Jeho spolupráce s Davidem Krejčím nejen přispěla k výhře nad Ruskem, ale bavila diváky i spoluhráče.

„Předváděli neskutečné kousky, na střídačce jsme si říkali, že je radost koukat se na ně,“ svěřil se Radiožurnálu Michal Moravčík.

I jeho Pastrňák s Krejčím inspirovali k výbornému výkonu, stejně jako většinu českého týmu. Otázkou je, zda na hokejisty z Bostonu nepadne únava. Přelet šesti časových pásem se může na organismu projevit až se zpožděním.

„Je to pro ně určitě hrozně náročné. Vzhledem k tomu, že jsou zvyklí na takové přelety a změny časových pásem, tak to mají o něco snazší. Já osobně jsem jim na noc naordinoval nějakou ‚léčbu‘, po které se cítí poměrně dobře, oba dva se kvalitně vyspali. Jsou mladí a mají jednoduchou věc – prostě chtějí,“ vysvětluje lékař reprezentace David Singer.

Můžeme se tak těšit na to, co předvedou na ledě Pastrňák s Krejčím i dnes (v pátek) proti Bělorusku.