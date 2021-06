Chceme vybrat nejvhodnější tým na čtvrtfinálovou bitvu, vysvětluje trenér Pešán časté změny v sestavě

Zápas, pak pobytový zájezd a pak zase zápas. Takhle popsal svou dosavadní účast na mistrovství svět Lukáš Radil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká o skládání sestavy národního týmu trenér Filip Pešán

„Zaprvé jsem chtěl jsem pošetřit kluky, protože Filip Hronek hraje velikánské minuty celé turnaje a na druhou stranu chceme vybrat tým nejvhodnější pro čtvrtfinálovou bitvu. Kluci, co nehráli posledních pár zápasů, dostali šanci a výrazně se jí chytili a zamotali nám hlavu,“ vysvětluje trenér Filip Pešán, proč se na utkání jen z tribuny dívali vedle Filipa Hronka ještě Šimon Hrubec, Dominik Kubalík, Jakub Vrána, Jan Kovář a Jiří Sekáč.

I bez nich ale český tým na ledě dominoval a na některých hráčích nebyla nijak patrná zápasová pauza.

„Oproti ostatním dnům bylo zvláštní, že jsem se zpotil, to byla první věc. Jinak jsem se cítil dobře a čekal jsem, že to bude o dost horší. Docela mě to překvapilo, že to nebylo tak strašné,“ pochvaloval si autor jedné z branek do slovenské sítě Lukáš Radil.

Jako zájezd, popisuje

Právě on na světovém šampionátu nastoupil do úvodního duelu proti Rusku a pak až do toho posledního se Slovenskem. Mezitím uběhlo deset dní, během kterých Radilovi ani nepřišlo, že je na mistrovství světa.

„Já jsem tady byl na takovém pobytovém zájezdě, jakoby poznávací zájezd pomocí jednoho okénka mířeného na Rigu. Úplně jsem si to neužíval, protože v tomhle je tohle mistrovství světa úplně jiné, než ty ostatní. Jste zavřeni v bublině a jediné, kam se dostanete je zimák a nebo malá ohrádka před hotelem. Tak to ale je a uvidíme, jak bude,“ popisuje Lukáš Radil s nadhledem útrapy hokejové bubliny.

Ale vše teď může být úplně jinak. Útočník moskevského Spartaku patří k těm hráčům, kteří si v utkání se Slovenskem řekli o nominaci pro čtvrtfinále.

„Vůbec si to netroufám odhadovat, protože nejsem v odhadech dobrý.“ Nechce se Lukáš Radil pokoušet odhadnout, jestli si čtvrtfinále zahraje, nebo se vrátí jen k pobytu na hotelovém pokoji a tréninkům.

Souboj o postup do semifinále světového šampionátu odehrají Češi proti Finsku ve čtvrtek od 19.15 minut a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat ONLINE a nebo si naladit stanici Radiožurnál Sport.