Pořád cítím, že od toho týmu chci daleko víc, říká trenér hokejistů Pešán před duelem se Slovenskem

Česká hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa už s jistotou účasti ve čtvrtfinále proti Slovensku. Výhra ji může posunout na třetí místo v tabulce. To ale podle trenéra Filipa Pešána nebude v utkání to nejdůležitější. Hlavní bude zlepšit výkon před vyřazovacími boji. Riga 9:47 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté národního týmu | Zdroj: Reuters

„Pořád cítím, že od toho týmu chci daleko víc. Jsou kluci, kteří hrajou skvěle a jsou vítězové a jsou hráči, kteří jsou mladších ročníků a musí se naučit být těmi vítězi. Znamená to zablokovat střelu, vyhodit kotouč z pásma, jít brzo střídat, zaclonit střelu před bránou. Všechna práce, která oku fanouška unikne, je ale pro tým strašně důležitá. Bez těchto věcí se z mladých hráčů lídři nestanou,“ vysvětluje Filip Pešán.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak předpovídá zápas se Slovenskem trenér národního týmu Filip Pešán

Když k tomu připočteme ještě zbytečná vyloučení a hru v oslabení, pak má opravdu český tým na čem pracovat.

Stále ale zůstává od úvodu turnaje to nejdůležitější nebát se jít před soupeřovu branku.

„Máme s tím problém celý turnaj, netlačíme se do brány, nejdeme do míst, kde to bolí a padají tam góly. Musíme to do sebe dostat, máme poslední zápas ve skupině a není na co čekat,“ říká odhodlaně útočník Filip Chytil.

Právě proti Slovensku by český tým mohl zlepšit nedostatky. Oba celky už mají jistotu postupu. Jeden z nich si zahraje nejspíš se Spojenými státy, druhý s Finskem. Kdo s kým, bude jisté až po utkání.

Tlak na nutnost zisku bodů tak odpadá. Navíc hra Slovenska by mohla českému celku víc sedět.

„Myslím, že ten zápas by mohl být přijatelnější než z Dánskem, kde velcí chlapi brání okolo brány, červenou a modrou čáru. Hokej na hraně juda nám evidentně nesedí. Slováci hrají agresivní, ofenzivní hokej a stejný typ hokeje sedí nám a mohl by to být dobrý zápas,“ Předpovídá Filip Pešán.

Zápas začne v 15.15 a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat ONLINE a nebo si naladit digitální stanici Radiožurnál Sport.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 1. 6. 2021) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 6 4 1 0 1 22:10 14 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. Česko 6 2 2 0 2 20:15 10 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4