„Nejdřív jsem to zkazil. Mohl jsem to dávat hned Jakubovi, že by jel sám, ale dal jsem mu moc prudkou a vysokou přihrávku. Pak jsem si na něj zakřičel, krásně mi to nahrál a já věděl, že už nemůžu střílet hned, tak jsem zkusil objet bránu. Věděl jsem, že se gólman bude přesouvat, takže by si to tam mohl srazit,“ popisoval Lukáš Sedlák pro Radiožurnál Sport svou první trefu na mistrovství světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na začátku jsem byl nervózní, říká Sedlák. Pak dvěma góly zařídil výhru nad Slovenskem

A gól to byl mimořádně důležitý. Češi během první třetiny už podruhé prohrávali, navíc hráli v oslabení. Povedená akce Lukáše Sedláka s Jakubem Flekem je ale vrátila do hry.

Povedené odpoledne nováčka na mistrovství světa pokračovalo v úvodní třetině dál a o chvíli později další gól, tentokrát naopak v přesilové hře.

„Je to bojovník, je vidět všude,“ chválil Sedláka trenér Kari Jalonen.

Další odměna pro velkého bojovníka pak přišla ještě během první třetiny, když Češi hráli dlouhou přesilovku po faulu na Černocha. Přesilovkové komando si vyměnilo sérii přesných a rychlých přihrávek, na jejichž konci Sedlák šikovně poslal puk do sítě a český tým poprvé vedl. A vedení už nepustil.

„Na začátku jsem byl trochu nervózní, ale hned v prvním střídání jsme měli docela dobrou šanci, když jsem mohl dát gól z porážky. To mě trochu uklidnilo, že se dá hrát,“ usmíval se po zápase hrdina českého týmu.

Nakonec Lukáše Sedláka začátek utkání uklidnil natolik, že dvakrát střelecky navázal na kapitána Červenku, a Češi porazili Slováky 3:2. Další zápas budou hrát v neděli večer proti Kazachstánu.