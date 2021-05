Nemůžeme mít takový počet vyloučení, vyčítal kapitán národního týmu Kovář po další prohře

Velké množství zbytečných vyloučení a špatné bránění v oslabení. To byly hlavní příčiny druhé porážky české reprezentace na hokejovém mistrovství světa v Rize.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí porážku se Švýcarskem trenér národního týmu Filip Pešán a hráči

„Sedm dvouminutových trestů, většina z nich naprosto nesmyslných a nic neřešících. Z toho čtyři inkasované branky. Myslím, že k tomu není co dodat,“ nezastíral velkou nespokojenost s disciplínou svého týmu trenér reprezentace Filip Pešán. I samotní hráči to moc dobře věděli.

„Nemůžeme mít takový počet vyloučení, to prostě nejde, to nevyhrajeme proti nikomu. Musíme si na to dát pozor, podívat se na to a říct si tu pravdu do očí, ukázat si to a vyvarovat se tomu,“ říkal k nutnosti nefaulovat kapitán reprezentace Jan Kovář.

První dva švýcarské góly zápasu padly při vyloučeních Radana Lence, český tým tak přišel o vedení 1:0 a Lenc se sám na sebe zlobil.

„Myslím si, že jsme si prohráli zápas a to nás může srážet i do budoucna. Já ale věřím, že pokud tohle srovnáme, tak máme kvalitní tým, abysme ty zápasy mohli dotáhnout do vítězného konce,“ řekl po porážce útočník národního týmu.

Start do turnaje je po dvou prohrách pochopitelně špatný, ale Jan Kovář věří, že se disciplína, výkony a výsledky zlepší.

„Turnaj je ještě před námi, nic není ztraceno a určitě se budeme chtít prezentovat úplně jiným hokejem, než jsme hráli tyto dva zápasy.“ Dodal Kovář. Po nedělním volnu nastoupí Česko v pondělí proti Bělorusku.