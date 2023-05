Hokejisté řeší na mistrovství světa i nové smlouvy. ‚Mám v hlavě jen tenhle turnaj,‘ říká Tomášek

Podepsat smlouvu ještě před turnajem nebo si počkat až po mistrovství světa. Jet na šampionát s jistotou nebo s vidinou, že zazáříte a získáte lukrativní angažmá. I tohle dilema někteří hokejisté museli řešit.

„Nebyl důvod na nic čekat a prostě se to podepsalo,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Jiří Smejkal.

Šestadvacetiletý útočník, který poslední sezónu strávil ve švédském Oskarshamnu, podepsal ještě před odjezdem do Rigy dvoucestnou smlouvu v NHL. Nově tak bude oblékat dres Ottawy.

„Příští rok by byla šance na jednocestnou smlouvu, ale už taky nejsem nejmladší a říkal jsem si, že ty peníze taky nechci řešit, že bych se v nejhorším případě vrátil a v Evropě peníze dostal. Řekl jsem si, že když je ta šance, je to můj sen, tak i když to nebude finančně tak dobré a nepovede se celý rok hrát nahoře, tak to chci zkusit a už jsem nechtěl čekat.“

Ze zámoří do Evropy

Čekat na to jak se mu bude dařit na mistrovství světa nechtěl ani obránce Ronald Knot. „Věděl jsem, že v posledních letech, co jsem byl v cizině, tak potencionální zájemci už věděli, jak hraju a čeho jsem schopný,“ vypráví osmadvacetiletá Knot, který se po roce na farmě Arizony v Tucsonu upsal extraligovému Liberci.

„Tím, že vlastně KHL snižuje počet cizinců, tak míst v Evropě je málo. Je to opravdu těžké si najít práci v Evropě, věděl jsem, že jsem moc variant neměl a proto jsem si to chtěl vyřešit co nejrychleji to šlo. Moc jsem nepočítal s tím, že týmy, co neměly zájem před mistrovstvím světa, že by se u nich něco změnilo po šampionátu. Většinou to bylo z důvodu, že bych se typově nehodil do koncepce, nebo naopak neměli místo pro cizince a to nejsou důvody, které by se změnily tím, že bych odehrál fantastické mistrovství světa.“

To útočník David Tomášek má hned několik nabídek ze zahraničí. „Nic podepsaného není a já mám zatím v hlavě jen tenhle turnaj,“ snažil se Tomášek odrazit dotazy novinářů na zájem švédského Färjestadu. Útočník Sparty ale přiznal, že by si rád zase zkusil zahraniční angažmá.

„Touha tam je, věřím, že to má tak spousta hráčů a když je nabídka zajímavá, nebo liga, tak o tom člověk přemýšlí.“

K tomu, aby měli čeští hokejisté o čem přemýšlet, by výrazně mohl pomoct případný úspěch na právě probíhajícím mistrovství světa.