Sen každého kluka, raduje se Němec Kahun po postupu do finále mistrovství světa

Finále olympijského turnaje si už zahráli před pěti lety, teď německé hokejisty čeká premiéra v boji o zlato na mistrovství světa. Naopak Kanadu čeká čtvrté finále v řadě. Jedno mají ale oba týmy před soubojem o titul společné – v semifinále uspěly, i když prohrávaly. Tampere 11:35 28. května 2023

Němečtí hokejisté slaví gól proti USA. | Zdroj: Profimedia

„Je to neuvěřitelné, hrajeme o zlato na mistrovství světa. To je myslím sen každého kluka, který začíná s hokeje. Pamatuju si, když jsem byl malý a hrál jsem na silnici, tak jsem střílel na bránu a říkal jsem si, že je to finále mistrovství světa. Vždycky to byla Kanada, proti které jsem hrál,“ vyprávěl nadšeně německý útočník Dominik Kahun po semifinálové výhře 4:3 v prodloužení nad USA.

Podle kapitána Moritze Müllera znovu němečtí hokejisté prokázali velkou odolnost. Už ve čtvrté minutě totiž prohrávali o dva góly a remízu zahraňovali až v samotném závěru při hře bez brankáře.

„Naší hlavní zbraní je psychická síla. Už před turnajem jsme kvůli zraněním přišli o hodně hráčů a důvěra lidí zvenku v tým nebyla velká. Ale cítili jsme, že příprava na šampionát se povedla. Na turnaji jsme museli čelit nepřízni osudu. První tři zápasy jsme prohráli i když jsme hráli dobrý hokej. Ale drželi jsme se naší hry. I v semifinále jsme jsme museli dotahovat, ale nikdy jsme nepřestali věřit,“ popisoval Müller.

Soupeřem Německa ve finále mistrovství světa bude Kanada, která také musela otáčet skóre. S Lotyšskem dvakrát prohrávala, ale díky třem gólům ve třetí třetině nakonec vyhrála 4:2.

„Fanoušci v Severní Americe by asi rádi viděli finále Kanady proti USA, ale Němci hrají na turnaji velmi dobře. Ale nezáleží na soupeř, náš cíl je vždy stejný,“ tvrdí kanadský obránce Tyler Myers. Jeho slova potvrzuje také jeho spoluhráč z útoku Milan Lucic.

„Vždy když hrajete za Kanadu, tak usilujete o zlato. To je náš cíl od začátku turnaje,“ říká Lucic.

Kanada bude bojovat o svůj 28. titul hokejových mistrů světa, Němci se můžou stát šampiony poprvé v historii. Finále začne v 19.20. Už ve 14.20 se utkají o bronz Američané s Lotyšskem. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na iROZHLAS.cz budeme obě medailová utkání sledovat online.