Na mistrovství světa jako v NHL. Hokejové šampionáty se budou hrát na užším hřišti

Vrcholné turnaje Mezinárodní hokejové federace se budou hrát podle jejího doporučení na užším kluzišti. Schválil to kongres IIHF v Bratislavě. Zatím ale není jisté, zda se bude hrát na rozměrech 26x60 metrů jako v NHL už příští rok ve Švýcarsku, kde se turnaj uskuteční v Curychu a Lausanne. Bratislava 17:43 24. května 2019

„Bylo to schváleno. Platí to hned. Švýcaři dostali otázku, jestli jsou schopní to udělat. Ale jak to dopadne, nevím. Nechci mluvit za ně,“ řekl generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

O plánech IIHF hrát na užším kluzišti promluvil na začátku ledna při mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru její prezident René Fasel. Změna podle jeho tehdejšího vyjádření připadala v úvahu od roku 2022, kdy se bude hrát olympijský turnaj v Pekingu a světový šampionát mužů ve Finsku.

„Čím více sledujeme takové zápasy, jako jsou například tato utkání juniorů v Kanadě, docházíme k závěru, že jedním z důvodů tak vysoké úrovně hry je právě užší kluziště,“ citovala Fasela tehdy agentura AP.

Hřiště v NHL mají na šířku 26 metrů, evropský standard je o čtyři metry více. Právě ve Vancouveru se před devíti lety hrál na užším kluzišti i olympijský turnaj, tehdy však šlo o výjimku z ekonomických důvodů. Mistrovství světa se na něm hrálo v roce 2008 v kanadských městech Québeku a Halifaxu.

„Samozřejmě nikdo nemůže nutit jednotlivé týmy a kluby, aby zužovaly kluziště. To v žádném případě. Ale je doporučení, aby mistrovství světa té nejvyšší úrovně se hrála na 26 metrech, protože je to zajímavé pro diváky,“ uvedl Urban.

V případě, že pořadatel nebude mít možnost pořádat turnaj na rozměrech 26x60, může zažádat o výjimku, jako ji dostal právě turnaj v roce 2008 v Kanadě. „Musí se ale v obou arénách hrát na stejných rozměrech hřiště,“ dodal Urban.