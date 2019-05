Češi mají na medaili. ‚Kde jinde než na Slovensku?‘ věří Jiří Kejval českým hokejistům

Když tipuje, jak dopadne český tým na mistrovství světa v hokeji, které právě startuje, nemá Jiří Kejval malé cíle. Věří totiž v medaili. „Je to na Slovensku, budeme mít téměř domácí podporu. Takže kde jinde než tam?“ řekl předseda Českého olympijského výboru v rozhovoru se Štěpánem Pokorným na Radiožurnálu Sport.. Praha/Bratislava 16:34 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého olympijské výboru Jiří Kejval | Foto: Tomáš Vodňanský

Na medaili z mistrovství světa čeká hokejový český tým už sedm let. Klapne to letos? To se dozvíme až za dva týdny. Samotný Jiří Kejval je ale myšlenkami v ještě vzdálenější budoucnosti. Naplno už totiž propukly přípravy na nadcházející letní olympiádu v Tokiu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Jiřím Kejvalem o hokeji i olympiádě v Tokiu

„Na olympiádu jedou lidi, kteří se celý život připravují na svůj top závod. Nechceme to podcenit. Každý detail musí být vychytaný,“ popisuje Kejval.

„Dlouho jsme si zvykali, japonská kultura je hodně jiná,“ přiznává. „Například ceny jsou astronomické,“ vysvětluje.

Český olympijský dům se tak už definitivně přestěhoval z Jižní Koreje do Japonska. „Všechno děláme pro sportovce, věříme, že budou spokojení,“ shrnuje.

Kromě sportovců budou v Tokiu Česko reprezentovat i někteří političtí představitelé – například prezident nebo premiér země. „Pro novináře je to často dobré sousto, není to ale výlet,“ zdůrazňuje Kejval.

„Je to součást reprezentace země. A my jsme rádi, že pan prezident byl na dvou posledních olympiádách v Riu a Soči. Třeba v Riu nám hodně pomohl v kauze s Martinou Sáblíkovou. Jeho podpora byla důležitá pro všechny.“

‚Na konci medaile‘

Ale zpátky k právě začínajícímu mistrovství světa v hokeji. „Dnes (v pátek - pozn. red.) nás čeká jednoznačně vítězství, o tom nikdo nepochybuje,“ usmívá se šéf Českého olympijského výboru před prvním zápasem české reprezentace se Švédskem.

„A na konci nás rozhodně čeká medaile,“ uzavírá Kejval.

Vysíláme na stanici Radiožurnál Sport 10. – 26. května

na webu Radiožurnálu, iROZHLAS a v síti DAB+

hosté každý den od 10.00 a 14.00

audiozáznamy velkých rozhovorů po odvysílání na webu Radiožurnálu, iROZHLAS a v podcastových aplikacích

40 přímých přenosů denně z MS v hokeji i z nejvyšší fotbalové ligy

reportáže, seriály, glosy a aktuální zpravodajství