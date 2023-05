Český útočník Chlapík by po zranění mohl hrát už ve čtvrtek proti Slovinsku. Chytil musí ještě počkat

Útočníci Filip Chytil a Filip Chlapík v úterý jako jediní v prvním ze dvou volných dnů na mistrovství světa v Rize absolvovali trénink v Daugava Areně. Oba se v dějišti šampionátu vrátili na led poprvé po zranění. Centr elitní formace Chytil odstoupil po úvodní třetině nedělního utkání s Kazachstánem (5:1) po zásahu hokejkou do obličeje. Chlapík byl mimo hru už od pátečního zahajovacího zápasu se Slovenskem (3:2) po zákroku na hlavu. Riga 15:33 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočníci Filip Chlapík a Filip Chytil na tréninku | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Svěřenci trenéra Kariho Jalonena po třech utkáních ve čtyřech dnech nastoupí k dalšímu zápasu až ve čtvrtek v 15:20 SELČ proti Slovinsku. Úterní dobrovolnou přípravu po pondělním večerním prohraném utkání s Lotyšskem 3:4 v prodloužení zvolili v tréninkové hale jen dosavadní marodi s videotrenérem Jiřím Horáčkem.

Češi proti Lotyšům padli 3:4 po prodloužení. ‚Hrozně mě mrzí, že jsme to dnes nezvládli,‘ řekl Kubalík Číst článek

Chytil, jehož zranil zásahem hokejkou do obličeje v 15. minutě nedělního utkání obránce Danil Butěnko, byl na tréninku s celoobličejovým krytem. S tím už na turnaji nastupuje také útočník Jiří Smejkal, který má po nešťastném zásahu hokejkou od Jiřího Černocha z posledního tréninku před turnajem vyražené dva zuby a zlomenou čelist.

Chlapík utrpěl zranění v první třetině duelu se Slovenskem po zákroku slovenského beka Patrika Kocha na hlavu. Pokračoval sice ve hře, ale odstoupil ve třetí třetině. Od té doby v úterý vyjel na led poprvé.

„Chlapík je o trochu pozitivnější, u Chytila musíme jít den po dni. Cítil tlak v místě zásahu. Chtěl si to na ledě zkusit,“ řekl kouč Jalonen novinářům.

Lékař českého týmu Antonín Chochola konstatoval, že Chlapík utrpěl poranění v oblasti horní poloviny těla. „Sice byl zásah směřovaný na hlavu, naštěstí ale otřes mozku neutrpěl. Neměl žádné příznaky, které by tato kritéria splňovaly. To je celkem dobrá zpráva. Podstoupil léčbu, fyzioterapii a v úterý se vrátil na led,“ uvedl Chochola. „Jeho stav vypadá velice příznivě. Mohl by se vrátit do turnaje a plné zátěže,“ doplnil Chochola.

Chlapík by tedy zřejmě mohl být připravený nastoupit do čtvrtečního duelu se Slovinskem. „To není moje rozhodnutí, ale budeme se snažit, abychom Filipa do zápasu připravili. Musíme jít postupnými kroky. Nejdřív musíme vidět, jak snáší tréninky, a pak teprve uvidíme, jestli ho trenéři zařadí do zápasů.“

Palát reprezentaci v Rize neposílí, trenérský tým má zájem ještě o Kämpfa z Toronta Číst článek

U Chytila zatím není jasné, kdy by mohl být k dispozici. „Úraz utrpěl po nárazu hokejkou do obličeje, což je velice nepříjemné a bolestivé poranění. Bolestivost přetrvává, v úterý jsme zkusili zátěž v tréninku. Jeho první polovina vypadala dobře, v té druhé už se podle něj zdravotní stav zhoršil. Opět nastoupila bolestivost, takže zátěž trochu zmírníme. Jinak budeme pokračovat v léčbě, aby se mohl vrátit do turnaje,“ uvedl Chochola.

Nechtěl specifikovat, zda Chytil utrpěl v obličeji zlomeninu. „Rána, kterou je vidět, je naštěstí povrchní. Nějaké stehy tam jsou, ale v obličeji jsou vidět hlavně takové lymfotejpy, kterými se snažíme zmírnit otok. Dominujícím limitem je u něj bolest,“ vysvětlil a dodal, že hráči podává léky proti bolesti. Kdy by mohl Chytil být připravený hrát, to zatím netuší. „Uvidíme podle aktuálního stavu. Zatím se k tomu nejsem schopný vyjádřit,“ podotkl.

Popsal i zranění Smejkala, který odehrál všechny tři dosavadní zápasy. „Horní čelist je poměrně složitá kost s několika výběžky. Utrpěl zlomeninu jednoho výběžku, ne celé čelisti. I tak je to bolestivá záležitost, ale Jirku jsme připravili, už ani nedostává analgetika,“ dodal Chochola.