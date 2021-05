Riga je malá Praha, vzpomíná zraněný Vitásek. Lotyšskou metropoli může sledovat jen z výšky

V Rize hrál a nebýt epidemiologických opatření, mohl provádět ve volném čase své spoluhráče z národního týmu po hlavním městě Lotyšska. Jenomže obránce Ondřej Vitásek nemá na mistrovství světa smůlu jen v tomhle. Zlomil si totiž dvě žebra a nezbývá mu jen doufat, že ještě bude na ledě schopen pomoci. Od zpravodaje z místa Riga (Lotyšsko) 16:09 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Ondřej Vitásek v souboji | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

„Adrenalin dělá kolikrát strašně velké věci. Říkáte si, že to je dobré, pak slezete po zápase z ledu a vůbec se nemůžete ani hnout, nemůžete třeba hýbat rukou. Už jsem to zažil, někdy to jde, někdy to nejde. Tohle byl ten moment, kdy adrenalin zafungoval a mohl jsem ten zápas dohrát," říká liberecký obránce.

„V tuto chvíli to není na nějakou aktivitu, ale věřím, že by to brzy mohlo být dobré.“

Už v prvním zápase proti Rusům se po nenápadném souboji Vitásek zranil. Ale kromě toho, že teď není schopný jít na led, se jeho program mimo tréninky národního týmu moc nemění. Hráči se do města nedostanou, můsí být spolu, na hotelu, nebo v hale. Vitásek v Rize hrál za místní Dinamo, ale případné tipy pro spoluhráče, kam se jít podívat ve chvíli volna do města, jsou k ničemu.

„Samozřejmě, když už člověk někam jede, chce se podívat, jak to tam vypadá. Určitě bych tady kluky provedl, jsou tu hezká místa. Pro mě to byla asi jedna z nejhezčích destinací, je to taková malá Praha. Ale bohužel pravidla jsou pro všechny stejná, jsme tu v bublině, ale aspoň máme čas si odpočinout a nedělat žádné blbosti. Máme dobré, že máme pokoje na vysokých patrech, takže si můžeme alespoň užít výhled na Rigu.“

Času na pozorování města má teď Vitásek se dvěma zlomenými žebry ještě víc. Ale jak přiznává na dálku z hotelového pokoje, cestovatelská touha ho přešla rychle, když se vrátil do místa svého bývalého působiště.

„Člověk to měl trochu v hlavě ty první dva dny. Když jsme byli v karanténě, bylo to trochu deprimující. Ale my tu nejsme kvůli nějakým památkám, máme jasný cíl, a to udělat úspěch. Věřím tomu, že pokud se někomu tohle místo z výšky líbí, tak si sem po sezóně může zaject a projít si to,“ nabízí program na léto obránce hokejové reprezentace Ondřej Vitásek. Zda ho kvůli zlomeným žebrům na ledě v Rize ještě uvidíme, napoví následující dny.