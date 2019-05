Emigrace s 20 dolary v kapse. Petr Nedvěd se v sedmnácti letech nevrátil z Kanady

Chtěl emigrovat. Když to udělal, měl v kapse 20 kanadských dolarů. Hokejista Petr Nedvěd to během své kariéry dotáhl hodně daleko: dlouhá léta v NHL, reprezentace Kanady i Česka na olympijských hrách a také v závěru kariéry slzy dojetí nad tím vším. Praha 14:30 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Nedvěd | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pro mě tohle byla cesta za snem. Přemýšlel jsem nad tím hodně dlouho, to nebylo, že jsem byl najednou v Calgary, tam jsem si sednul a řeknul jsem si, že tam zůstanu. Bylo to hodně těžký. Největší strašák byl fakt, že jsem nevěděl, kdy uvidím rodiče a bráchu. Ty další věci, třeba že jsem měl dvacet kanadských dolarů v kapse, byla druhá věc. V tom věku mě to tolik netrápilo. Já jsem vsadil na jednu kartu a myslím, že lépe to tenkrát dopadnout nemohlo,“ vyprávěl Radiožurnálu Petr Nedvěd.

Tento příběh nakonec skončil dlouhou a úspěšnou kariérou v NHL. Petr Nedvěd svůj útěk plánoval, ale blízkým o něm neřekl.

Citace z vyšetřovacího spisu krajské zprávy SNB v Ústí nad Labem, kde vypovídala matka Soňa Nedvědová „Rozhodně jsme ani já, ani manžel nevěděli, že by se syn ze zájezdu nechtěl vrátit. Při loučení jsme se dohodli, že na něj budeme dne 3. ledna 1989 čekat na letišti. O tom, že se kolem Petra v Kanadě něco děje, jsem se dozvěděla od manžela, který se vrátil dne 3. ledna 1989 z Prahy z letiště. Řekl mi, že se Petr s výpravou nevrátil. Údajně mu již krátce před jejich návratem z Kanady naznačil do telefonu, že o něj mají zájem, ale neřekl mu nic o tom, že se nevrátí. Manžel mu na to měl říct, aby neblbnul a vrátil se zpět do Československa."

‚Tropickej Hrdina a lemra Růža‘

Její syn ale blbnul a v Kanadě zůstal. Rodiče se divili a překvapení by možná byli dva čeští hokejisté, do kterých si Petr Nedvěd trochu rýpnul ve svém dopise domů.

„Před chvílí jsem přišel z hokeje. Calgary porazilo Pittsburgh 10:2. Jiří Hrdina dal gól a měl asistenci, ale jinak je dost tropickej. Hodněkrát se stalo, že nehrál, a to jsem tu jen chvíli," stálo v psaní. „Jinak Jarine, říkáš, že Růža v Trenčíně školí? Já si ho nedovedu představit, lemru."

Růžou samozřejmě není myšlen nikdo jiný než Vladimír Růžička. O něm měl Nedvěd zprávy od svého bratra – to je onen Jarin. S postojem k tehdejšímu režimu to měli u Nedvědů v rodině stejně.

„Byli jsme limitovaní, když jsme chtěli vycestovat s bráchou nebo jako celá rodina. Buď se nemohlo vůbec, nebo do NDR," uvádí Petr Nedvěd. Země východního bloku později řešit nemusel. V NHL odehrál skoro tisíc zápasů, zahrál si na olympijských hrách v roce 1994 za Kanadu, světovém poháru i mistrovství světa za Česko.

Kariéru zakončil v roce 2014 v Liberci. Právě proto, co všechno hokejového i mimohokejového měl za sebou, jen těžko hledal po posledním zápase slova.

„Hokej pro mě byl všechno. Těžko v životě najdu něco tak krásnýho," snažil se zadržovat slzy muž, který v 17 letech rozjel kariéru v Calgary. Z pohledu československých úřadů nelegálně a s dvaceti kanadskými dolary v kapse.