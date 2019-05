Trenéři dopsali na soupisku Hynka Zohornu. Faksův přílet zdrželo zranění, hrát bude nejdříve ve čtvrtek

Dalším hráčem české výpravy, který se může těšit na start na mistrovství světa v Bratislavě, je útočník Hynek Zohorna. Po dopsání na soupisku nastoupí v sobotu do večerního utkání proti Norsku. Do dějiště naopak ještě nedorazil jiný útočník Radek Faksa z Dallasu, neboť měl potíže při výstupní prohlídce kvůli zranění. Bratislava 16:04 11. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Faksa v souboji se švýcarským protihráčem na loňském šampionátu | Zdroj: Reuters

Osmadvacetiletý Zohorna prožije premiéru na světovém šampionátu. „Bude ve čtvrté lajně na křídle,“ řekl novinářům k jeho zařazení do sestavy asistent trenéra Robert Reichel po dopoledním rozbruslení.

Zohorna, jenž v sezoně hájil barvy finského celku Pelicans Lahti, doplní Michala Řepíka a svého staršího bratra Tomáše, s nímž se od nové sezony sejde v Chabarovsku.

Řepík se Zohornou odehráli už páteční vítězné utkání proti Švédsku (5:2).

Bartošák asistoval u porodu

Po cestě k porodu do téměř 300 kilometrů vzdálené Ostravy za partnerkou Dominikou si radostné chvíle se synem Damianem užíval jen krátce jeden z hrdinů pátečního duelu brankář Patrik Bartošák.

„Brzy už by měl být zpátky. Byla to rychlá akce, ale my jsme to věděli dopředu. Pokud by to narušilo zápas, tak tady zůstává. Když to šlo mimo zápas, měl dovoleno odjet. Myslím, že jsme to zvládli bravurně. Náš masér Filip Ondráček jel s ním, aby neřídil. Vše proběhlo tak, jak mělo, Patrik se během odpoledne vrátí,“ nastínil Reichel.

Zda ho ale trenéři po probdělé noci nechají mezi tyčemi proti dalšímu severskému sokovi, neprozradil. „Neřeknu vám, kdo bude chytat. Gólmani to ale ví,“ řekl Reichel.

Faksa nejdříve ve čtvrtek

Faksa jakožto toužebně očekávaný centr měl dorazit již v sobotu dopoledne. Pokud by se tak stalo, trenér Miloš Říha plánoval jeho okamžité zařazení do sestavy. „Radek určitě dneska (v sobotu – pozn. red.) nedorazí. Všechno vypadá na zítřek (neděli – pozn. red.),“ ujistil Reichel.

„Má drobné zranění ramene a bohužel nemůže hrát. A i z toho důvodu se zpozdil jeho přílet,“ vysvětlil pro Českou televizi generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd.

„Dostane tady prostor k doléčení a hrál by nejdřív až ve čtvrtek,“ doplnil Nedvěd. Ve čtvrtek čeká české hokejisty čtvrté utkání ve skupině proti Lotyšsku.

Po dvou letech proti Norům

Dobrovolného rozbruslení se zúčastnilo 11 hráčů a brankář Šimon Hrubec. Únava s úspěšným výsledkem odchází rychleji.

„Vždy je to jednodušší, když se vyhraje. Věřím, že kluci budou připraveni na těžký zápas a budou hrát to, co po nich jako realizační tým budeme chtít, že to splní na 100 procent,“ uvedl Reichel k souboji s Nory.

Ti na úvod prohráli 2:5 s Ruskem, když se prosadili až za stavu 0:5. S Nory hráli čeští hokejisté na mistrovství světa na den přesně před dvěma lety – v Paříži rozhodl až v 62. minutě jediným gólem celého zápasu útočník Jan Kovář.

„Co já si pamatuju, tak Norové byli jako soupeř vždycky nepříjemní. Zažil jsem to jako hráč, je to těžký soupeř. Kluci na to budou připravení, ale když budeme dělat věci, co chceme a které jsme dělali proti Švédům, tak věřím, že máme sílu na to je porazit,“ prohlásil Reichel.

Pravděpodobná sestava ČR: Hrubec - Hronek, Kolář, Gudas, D. Sklenička, Rutta, Moravčík, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, Řepík, T. Zohorna.