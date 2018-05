Proti Slovákům nesmíme dělat smrtící chyby v rozehrávce

Na zápas se Slováky se docela těším, ale nebude to vůbec jednoduché. I když mají Slováci o něco slabší tým, pořád je to prestižní souboj. Bude to bratrovraždený boj a i hráči to tak musejí cítit.

Komentář Praha 7:11 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít