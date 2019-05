Britská invaze do Košic. Navrátilce mezi elitu podporují na Slovensku stovky fanoušků

Hokejisté Velké Británie hráli dlouhá léta v nižších skupinách, i tak mají silnou podporu fanoušků na mistrovství světa na Slovensku. Rozhodně si nezadají se Švédy nebo Finy a za šampionát jsou ochotní zaplatit pořádný balík peněz. Do Košic jich dorazila skoro tisícovka a někteří dokonce vlakem. Košice 16:08 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský kotel v úvodním zápase proti Německu | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Na zápasy Velké Británie jezdím už od roku 1992. Nikdy jsem nevynechal žádný turnaj a časem jsem se stal předsedou oficiálního fanclubu,“ říká Radiožurnálu Sport Andy Smith v britském dresu na stadionu v Košicích.

Jeho klub organizuje výpravy pro 400 fanoušků. Hotely v Košicích objednával už vloni, hned jak Britové postoupili na světový šampionát.

Další fanoušci ale dorazili po vlastní ose. Ross s Alissou dorazili do Košic vlakem z Londýna přes Brusel a Vídeň. „Do Vídně to bylo asi 10 hodin, pak nočním rychlíkem do Košic, není to tak špatné. Stálo to asi 600 eur pro nás oba,“ počítá Ross, že jízdenky pro dvojici stály v přepočtu přibližně 15 tisíc korun.

Více než týden je na východě Slovenska Philip, který sledoval už přípravné zápasy. Celý šampionát ho vyjde asi na tři a půl tisíce liber, přes sto tisíc korun.

„Na rozdíl od fotbalu je hokej přátelštější, jsme jako rodina. Po zápase si všichni sedneme a máme v klubu i pár Němců. Líbí se jim atmosféra, kterou vytváříme,“ vysvětluje.

Další skupinka má v plánu i závěr turnaje v Bratislavě. Že by chtěli vidět svůj tým ve finále? Vstupenky mají.

„To by byl sen, lístky už mám. Vyhráli jsme skupiny v Belfastu, postoupili jsme z Budapešti a teď můžeme mít taky zlato. Jako Švédové – třikrát za sebou. Teď si to se Švédy rozdáme ve finále,“ směje se Ross s typickým britským humorem.

Fanoušci Velké Británie tak bourají zažitý stereotyp, že se v jejich zemi hraje jen rugby, kriket a fotbal. Splnitelným cílem pro jejich oblíbence je ale místo finále spíš udržení v elitní skupině. Hned v prvním zápase Britové vzdorovali olympijským medaistům z Německa. Po porážce 1:3 mají po úvodu turnaje stejné skóre jako Kanada.

