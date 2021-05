Švýcaři hrají dlouhodobě skvělý hokej, hodnotí dalšího soupeře brankář národního týmu Hrubec

Den po prohře s Ruskem 3:4 čeká na české hokejisty další soupeř. V 19.15 nastoupí proti Švýcarsku.

„Bude to těžké, jako každý zápas, tady nebude lehkých zápasů. Musíme se na to dobře připravit, zregenerovat, abychom měli víc sil, než Švýcaři a zápas zvládli,“ říkal po prohře s Ruskem Jakub Flek, který dal na šampionátu první gól českého týmu a předvedl velmi dobrý výkon.

Ale se Švýcary čeká českou reprezentaci druhý zápas ve dvou dnech, zatímco soupeř bude hrát v Rize poprvé.

„Švýcaři hrají dlouhodobě skvělý hokej, takže nikdo z nás ten zápas nepodcení, to nepřipadá v úvahu. Zápas se nám nepovedl a musíme udělat další věci proto, abychom bodovali a začali sbírat důležité body do tabulky,“ přemítá o druhém soupeři brankář Šimon Hrubec. Kdo bude ve výhodě je podle něho složitá otázka.

„Zase bych to viděl na obě strany, má to výhody i nevýhody. My budeme hrát den po dni, kdy ta únava může být částečná a u Švýcarů může nastat to, co jsme pociťovali my, tedy seznámení s hřištěm, první zápas a určitá nervozita. Očekávám rychlý a pěkný hokej,“ přemítá brankář národního týmu.

Změny v sestavě

A přijdou i změny v sestavě. Trenér Filip Pešán plánoval prostřídání už před utkáním s Ruskem.

„Do hry se zapojí v řádném útoku Michal Špaček, Radan Lenc i Matěj Stránský a Lukáš Klok nastoupí v obraně. Jak ty útoky složíme, to ještě bude záležet na zdravotním stavu hráčů, je tam pár otazníků,“ uvedl trenér.

O tom, kdo bude chytat, je také jasno, ale Pešán si tuto informaci nechal pro sebe. Zápas se Švýcarskem začne v 19.15 a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat ONLINE nebo naladit stanici Radiožurnál Sport.