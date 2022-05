Pro nás je bronz hodnotou zlata, říká před duelem o třetí místo se USA Blümel

Česká hokejová reprezentace má šanci ukončit desetileté čekání na medaili z mistrovství světa. Potřebuje k tomu zvítězit v utkání o třetí místo se Spojenými státy. Jde o to, jestli se dokáže národní tým rychle oklepat ze semifinálového debaklu 1:6 od Kanady. Tampere 9:25 29. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Blümel a jeho spoluhráči z reprezentace | Zdroj: Reuters

I navzdory hejtům od fanoušků, chtějí čeští hokejisté přivést z mistrovství světa medaili. Po ostudné porážce v semifinále od Kanady, nastoupí Češi s tímhle vědomím do zápasu o třetí místo.

„Už je to minulost, prostě jsme prohráli 1:6. Je to smutné, možná i trochu ostuda, ale musíme to hodit za hlavu a zkoncentrovat se na nový zápas a hrát zase jako jeden tým, jako jsme hráli s Amerikou. Furt tam visí ve vzduchu placka,“ říkal Radiožurnálu hned po odchodu z ledu po nevydařením semifinále obránce Radim Šimek.

Právě teď by se měla ukázat síla téhle party. Dostat z hlavy vysokou prohru od zámořského celku a za necelých 20 hodin nastoupit proti druhému, bude pro ni nejtěžší zkouška.

„Všichni do jednoho si tady uvědomujeme, že pořád můžeme uspět a můžeme dokázat, že hokej hrát umíme. Když přivezeme placku, tak to bude úspěch. Pro nás je bronz hodnotou zlata a budeme bojovat zuby nehty. Věřím, že to urveme, je to pro nás takové finále, dáme do toho všechno a věřím, že tu medaili chceme více než oni,“ věří Matěj Blümel, který svým gólem rozhodl duel se Spojenými státy v základní skupině.

Touha uspět je v české kabině umocněná ještě jednou věcí - nepřízní fanoušků, který k týmu přichází v průběhu celého turnaje.

„Co sleduji média, tak fanoušci nám nevěří skoro celý turnaj. Moc si toho z nich nedělám, protože tady se sešel dobrý tým a každý chceme ukázat maximum. A pak se dočtete, že jsme stejně bembeláci, když vyhrajeme 1:0. Je to jedno, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme, stejně nás furt hejtujou,“ říká Radim Šimek.

Zápas o třetí místo na mistrovství světa mezi Českou reprezentací a Spojenými státy začíná ve 14.20 a server iROZHLAS.cz zprostředkuje podrobnou online reportáž. Přímý přenos bude možné naladit i na Radiožurnálu a Radiožurnál Sport.