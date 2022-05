Věřím, že budeme mít šanci hrát o medaili, říká Nedvěd před startem mistrovství světa v hokeji

Ve finských městech Helsinky a Tampere začíná v pátek odpoledne světový šampionát v hokeji. Český tým ale bude jen trénovat. Do zápasu nastoupí až zítra proti Velké Británii. Generální manažer národního týmu Petr Nedvěd věří, že tým může získat medaili. Řekl to v rozhovoru pro Radiožurnál. rozhovor Tampere 13:35 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Nedvěd | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

V dějišti šampionátu je český tým od středy. Jde vše podle plánu? Jaké máte v Tampere zázemí?

Zatím je vše v pořádku. Začátek je vždy samozřejmě malinko stresující, ale musím říct, že kustodi odvedli velký kus práce a vše nám připravili. Hráči se mohou soustředit na tréninky, mají svůj komfort, takže všechno běží, jak má.

Hala je nádherná, jsme rádi, že jsme ve skupině v Tampere, usmívá se před hokejovým šampionátem ve Finsku Petr Nedvěd. Poslechněte si rozhovor

Hala v Tampere je nová, byla otevřena na konci minulého roku. Jak vypadá?

Hala je nádherná, zázemí taky hezké. Pořád nicméně jde o takový živý organismus, přiletělo hodně mužstev, takže lze vidět, že vše ještě nefunguje tak, jak má. Myslím ale, že během jednoho či dvou dnů si vše sedne a budeme si užívat jen hokej. Jsme rádi, že můžeme být ve skupině tady v Tampere.

Na soupisce českého týmu jsou zapsaní tři brankáři a devatenáct hráčů. Mimo zůstávají Musil, Holík a Kodýtek. Přemýšleli jste, že si necháte ještě víc volných míst?

Na tom, že necháme jen tři volná místa, jsme se domluvili už po Švédských hrách. Nechceme více zasahovat do mužstva. Hráči zatím fungují velice dobře, takže jsme se shodli, že by to byl zbytečně velký zásah.

Oba čtvrteční zápasy v NHL dopadly tak, že obě dvě série pokračují, takže stejně čekáme na hráče. I z toho důvodu jsme si nechali pouze tři volná místa.

Turnaj začíná, k dispozici jsou soupisky ostatních soupeřů. Jak letos vidíte šance českého týmu?

Dva turnaje nám samozřejmě už něco napověděly, ale musíme zůstat oběma nohama na zemi. Víme, že mistrovství světa je jiný level. Ukázali jsme ale svou sílu a pevně věřím, že v tom budeme pokračovat a minimálně budeme mít šanci hrát o medaili.

V noci na pátek se hrály další zápasy NHL, ale série Bostonu s Carolinou, kde hrají Pastrňák, Nosek a Nečas, je vyrovnaná. Pokračují i další série. Je ve hře, že by ještě někdo dorazil po konci prvního kola NHL?

Je tu další série Toronto – Tampa Bay, kde máme také hráče. Situaci bedlivě sledujeme a čekáme. Samozřejmě jsme trošku tajně doufali, že série skončí dříve, ale tak to prostě je. Až na pár výjimek je NHL v play-off vždy vyrovnaná, takže to pro nás na druhou stranu takové překvapení není.