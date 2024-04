Polsko se vrací do elitní divize po 22 letech. V Ostravě ho poženou tisíce fanoušků

Na Radiožurnálu Sport pokračujeme v představování účastníků letošního mistrovství světa v hokeji, které začne v Praze a Ostravě přesně za dva týdny. A tentokrát u toho bude i Polsko. To se vrací do elitní divize po 22 letech. SERIÁL RADIOŽURNÁLU SPORT Ostrava 10:12 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská hokejová reprezentace | Zdroj: TASR / Profimedia

Před rokem Poláci na závěr mistrovství světa divize 1A porazili Rumunsko 6:2 a mohli začít slavit. Nechali za sebou třeba i Jižní Koreu, která jim porážku letos vrátila ve 3. fázi olympijské kvalifikace. Pod pěti kruhy si Poláci naposledy zahráli v roce 1992 v Albertville. Ve stejném roce byli dvanáctí, a tedy poslední na elitním mistrovství světa v Československu.

Mimochodem, v Praze si tehdy zahrál i jistý mladík, který se stal nejlepším hráčem polského hokeje. Mariusze Czerkawského objevili skauti Bostonu Bruins na jednom z juniorských šampionátů.

„Moc lidí to asi neví, ale hrál jsem na juniorském šampionátu a dal jsem tam sedm gólů proti Německu, vyhráli jsme asi 8:7. Nakonec jsem byl v kanadském bodování turnaje hned za Pavlem Burem. Na to museli skauti koukat a nejspíš si řekli ‚tenhle Polák asi musí něco umět,‘ a tak mě draftovali,“ vzpomíná nejúspěšnější polský hokejista.

Kromě Bostonu Czerkawski působil i v Edmontonu, Montrealu, Torontu a největší stopu zanechal v New York Islanders. Celkem odehrál v NHL přes 700 zápasů a dal 215 gólů. Určitě je nejlepším polským hráčem historie, ale u nejslavnější hokejové výhry své země nebyl. Při domácím mistrovství světa v Katovicích 1976 mu totiž byly jen čtyři roky.

I díky dvěma gólům Mieczislawa Jaskierského, o kterém si podle polského komentátora někteří mysleli, že ani neumí střílet, domácí outsider na úvod turnaje porazil Sovětský svaz 6:4. Hned příští den Poláci hráli proti Československu a dalšího favorita zaskočili hlavně svým chováním před zápasem.

„Oni byli po tom vítězství v euforii a přišli za námi do šatny. Že jsme bratři a že bychom se měli dohodnout na remíze. Tak jsme je vykopli z té šatny a myslím, že jsme jim dali 10:0,“ vypráví trojnásobný mistr světa Jiří Holeček.

Ještě na dva góly legendární brankář zapomněl, Čechoslováci tehdy porazili Polsko 12:0. Vzájemné zápasy většinou končily takhle jednoznačně, ale na mistrovství světa 1986 to bylo 2:1 pro Poláky. Samostatné Česko hrálo s Polskem jen jednou, přátelský zápas v roce 2001 skončil remízou 2:2.

Vášniví polští fanoušci

Od té doby si spousta českých hráčů vyzkoušela polskou ligu, třeba i hvězdy jako Richard Král nebo Roman Šimíček. Čerstvé zkušenosti s ní má třeba Jiří Gula.

„Je to trošku otevřenější než v Čechách a na Slovensku, protože v Čechách se docela dost brání a hrají se různé systémy. Tím, že je v polské lize hodně cizinců, záleží v jakém týmu, jestli to jsou Kanďané, Švédové nebo Češi, tak je to víc otevřené. Myslím si, že se víc bruslí a je tam víc příležitostí v brance než v Čechách,“ říká 34letý obránce.

Odehrál čtyři sezony za Krakovii Krakov, takže dobře poznal, jak se v Polsku fandí na hokeji. A je zvědavý, kolik místních fanoušků dorazí do Ostravy a jak se budou chovat, protože v polské lize umí zazlobit.

„Jak jsou v každém klubu chuligáni, tak tam občas jde o triko. Například když jsme s Krakovem hráli v Osvětimi, to je takové derby, tak to bylo dost nepříjemné. Tam bych asi svoji rodinu nechtěl, aby tam seděli a koukali, protože tam občas o hlavu šlo i nám,“ přibližuje Gula atmosféru na polském hokeji.

„Jsem sám zvědavý na to, jak to bude vypadat. Nevím, co od toho čekat. Myslím, že to bude v pohodě, nemyslím si, že by tam přijeli nějací blázni. Trochu jsem zvědavý, kolik Poláků přijede, třeba 5000 by mohlo dorazit,“ odhaduje mistr extraligy s Litvínovem z roku 2015.

Polští hokejisté světový šampionát v Ostravě rozehrají v sobotu 11. května proti Lotyšsku.