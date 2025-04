‚USA zabere tři pračky,‘ Dresy se na mistrovství světa žen perou v improvizovaných prádelnách

Nejen o dresy, ale i o tréninkové oblečení nebo osobní prádlo se starají pořadatelé mistrovství světa v ledním hokeji žen v Českých Budějovicích. Pradleny se u speciálních velkokapacitních praček střídají ve dvou směnách. Pečují i o vybavení rozhodčích, které jsou v tomto ohledu pro pořadatele jedenáctým družstvem na šampionátu. České Budějovice 18:30 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Improvizovaná prádelna v Českých Budějovicích | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Tým pracovníků, kteří se starají o oblečení na šampionátu, má zázemí v letním kině Háječek vedle zimního stadionu. „Když nám donesou várku, musíme roztřídit zvlášť dresy, zvlášť štulpny, osobní prádlo. Rozdělíme to do praček, navolíme program a zapneme,“ popisuje Darina Janečková.

Improvizovanou prádelnu, která vznikla pro mistrovství světa v ledním hokeji žen v Českých Budějovicích, navštívil Michal Bělský

V improvizované prádelně je celkem osm průmyslových praček, do každé se vejde například celá sada dresů. „Využíváme pračky a sušičky, které jsme měli na loňském mistrovství, protože není možné prát v obyčejných pračkách, byť třeba velkokapacitních. Musí to být ty průmyslové,“ říká sportovní ředitel šampionátu Jan Rachota.

Oblečení hokejistek se do prádelny sváží v průběhu celého dne. „Největší nával je dopoledne, kdy všechny týmy trénují a do toho se hraje i zápas. Večer se často spíš jen čeká, až skončí poslední utkání, ale pak je to do noci,“ zmiňuje Jan Rachota.

Všechny kroky musejí pracovníci pečlivě naplánovat. „Nejdůležitější je nesmíchat týmy, na to si musíme dávat největší pozor. Píšeme si proto na pračku, čí oblečení zrovna pereme,“ komentuje Darina Janečková.

Ještě než se výbava hokejistek vůbec dostane do prádelny, zaměstnanci na směně nastudují podrobný program všech týmů na šampionátu. „Jestli mají odpoledne ještě zápas, případně zda rozhodčí píská a kdy. Je důležitá koordinace prádelny s naším sportovním oddělením, aby opravdu všechno klapalo a nebyl potom problém, že by někdo nemohl použít prádlo včas,“ potvrzuje Jan Rachota.

Běžně se stává, že jeden tým najednou zabere tři velké pračky. „Třeba Amerika, ta má čtyři pračky jisté. Ale zase když mají tréninky jenom menší skupinky holek, tak stačí jedna,“ usmívá se Darina Janečková. Organizátoři museli na celé mistrovství zajistit i speciální prací prášek, který se běžně v obchodech neprodává.