Může působit na mladé hráče svými zkušenostmi, vysvětluje Jandač nominaci Plekance

„Každé mistrovství je samozřejmě super a hrát za nároďák je parádní. Jsem rád, že se toho můžu zúčastnit,“ říkal před rokem při své desáté účasti na mistrovství světa Tomáš Plekanec. Letos kývnul na pozvání trenérů znovu.

„Samozřejmě mi to udělalo radost, protože jsem z týmu měl pocit, že jsme ho hodně omladili a že na turnaji by nějaký zkušený matador, který dokáže mladíky vést nebo zklidnit, být měl,“ vysvětluje trenér Josef Jandač, proč tolik stál o zkušeného útočníka a proč mu do zámoří volal hned několikrát.

Plekancova role v týmu pro Kodaň nebude v tom, že bude sbírat body a rozhodovat zápasy střelecky.

„Jeho role by měla být spíš defenzivní, není to hráč, který by měl nějak extra získávat body. Může hlídat nejlepší lajny soupeře a pochopitelně působit na mladé hráče určitým klidem, svými zkušenostmi, radou nebo přítomností v kabině. Tohle může podle mě týmu jenom pomoct,“ říká Jandač.

V národním týmu je totiž opravdu velké množství mladších hráčů. Hned třem (Nečasovi, Chytilovi a Kautovi) je teprve 18 let, dalším deseti je do 25 let. Při skládání nominace se trenéři rozhodovali pouze podle výkonnosti a vynechali dokonce i borce, kteří se v sezóně dokázali prosadit v NHL. Nedostalo se třeba na Martina Frka z Detroitu.

„Samozřejmě je to těžké, protože je to kluk, který je letos prorazil do NHL, ale jeho výkon nás prostě nijak nepřesvědčil a chtěli jsme být spravedliví,“ vysvětluje Josef Jandač.

Mistrovství světa začne v Kodani 4. května. Češi do něj vstoupí o den později soubojem se Slovenskem.