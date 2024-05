Na čtvrtfinále zatím nekoukám. Chci porazit Kanadu a vybojovat první místo ve skupině, hlásí Pastrňák

Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha už jsou členy týmu hokejové reprezentace pro domácí mistrovství světa. Útočníci Bostonu se k reprezentaci připojili po poledni a po splnění všech povinností budou mít něco málo přes 24 hodin na přípravu na poslední zápas ve skupině s Kanadou. Hrát se bude o první postupové místo a otázka je, kam trenéři Pastrňáka se Zachou zařadí. Možností je několik. Praha 16:53 20. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový útočník David Pastrňák po příletu před hotelem, ve kterém bydlí národní tým | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

Pro Davida Pastrňáka a Pavla Zachu to byla z Bostonu rychlá cesta do Prahy, i když trochu zapeklitá. „Byly tam trochu komplikace s rodinkou, která musela přebukovat let. Přiletí později. Jinak jsem rád, že jsme se sem dostali. Určitě kdybych se necítil, že můžu týmu pomoci, tak bych tu nebyl,“ vysvětluje hvězdný útočník Bostonu David Pastrňák v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Davida Pastrňáka a Pavla Zachu poté, co se na světovém šampionátu připojili k národnímu týmu

Jaké to je přijet na turnaj až v jeho průběhu, už Pastrňák zažil, teď přijel až na poslední zápas základní skupiny v úterý s Kanadou. „Nemám s tím problém. Samozřejmě se musím dostat zpátky do zápasového tempa. Dám si jeden trénink a snad to zvládnu,“ doufá David Pastrňák, který musí tušit, že s jeho příjezdem se výrazně zvyšují šance národního týmu.

Pastamánie u fanoušků

S tím souvisí i velká očekávání fanoušků. „Musíme se soustředit na přítomnost a nekoukat moc daleko. Je před námi zápas s Kanadou, což je pořád duel o první místo v tabulce. Může být naše, když je porazíme. Teď se koukat na čtvrtfinále je podle mě hloupost,“ dodává Pastrňák.

Pastrňák strhne kabinu a ještě vylepší dobrou náladu v týmu, pochvaluje si kouč národního týmu Rulík Číst článek

Společně s Pastrňákem dorazil stejným letadlem do Prahy i jeho klubový spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha. „Je to jeden z nejlepších hráčů NHL, takže hrát s ním je docela jednoduché. Je výborný v tom, že se hodně bavíme, kde mám během hry být. Když jsem z New Jersey Devils přišel do Bostonu, tak mi s Davidem Krejčím hodně pomohli a řekli, jak se zlepšovat,“ přiznává Zacha.

I se Zachou a Pastrňákem tak mohou Češi nastoupit do přímého souboje o první místo ve skupině v úterý odpoledne proti Kanadě. Duel od 16.20 v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál a Radiožurnálu Sport. Naladit si ho můžete i v aplikaci mujRozhlas.cz.