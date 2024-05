Na skok do fanzóny, pivko a bouřlivé fandění českému týmu. Jak si fanoušci užívají šampionát?

Návštěva fanzóny, stánků s oblečením, konzumace plzeňského piva, ale také bouřlivé fandění na tribunách a zábava při doprovodném programu při zápasech. I takový může být program fanoušků na světovém šampionátu v Praze. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál prozradili, jak si sobotní hokejový program užili bratři Jan a Karel Kubrovi z Domažlicka. Od zpravodaje z místa Praha 22:50 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci si atmosféru na mistrovství světa užívají ve velkém stylu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odkud jste dorazili na šampionát do Prahy?

Z Chodska, z Domažlicka.

Kdy jste začali přemýšlet o tom, že vyrazíte na mistrovství světa?

Bratr dělá v jedné společnosti, která je sponzorem světového šampionátu, takže byla možnost se dostat k lístkům a určitě jsme tu šanci rádi využili.

Karel Kubr: O lístcích jsme uvažovali od zimy, protože to byl téměř vánoční dárek. Neváhal jsem, a vzít sem někoho, kdo tu byl se mnou před devíti lety, je pecka.

Máte k dispozici víc lístků na turnaj v Praze?

Měli jsme balíček na sobotní program, takže jsme si užili duel Dánska s Rakouskem a také Česka s Norskem.

Sledoval jste páteční úvodní duel na šampionátu Čechů proti Finsku. Co říkáte na sobotní atmosféru v hale?

Bohužel v pátek jsem stihl pouze třetí třetinu. Atmosféra při duelu s Norskem je ale úchvatná a klukům na ledě to určitě pomůže.

Užíváte si doprovodnou show, která v hale probíhá během utkání i komerčních přestávek?

Přijde mi to jako neskutečná věc. Už fanzóna před stadionem funguje úplně skvěle. Pořadatele, fanoušky i organizátory můžu jen pochválit.

Co všechno jste si užil před začátkem?

Byli jsme se podívat na merchandising, který se určitě povedl. Ochutnali jsme plzeňské pivečko, protože stánky, jak jsou před halou vytvořené, tak jsou luxusně vytvořené. Poslechli jsme si kapelu, která vystupovala a užili si celý den.

Jak vidíte šance národního týmu na domácím šampionátu?

Před začátkem mistrovství jsem byl lehce skeptický, ale věřím, že čeští hokejisté skončí na stupních vítězů.

Karle, co se za devět let od vaší poslední návštěvy na mistrovství světa změnilo?

Nezměnilo se nic. Hala zůstala stejná, atmosféra je zas o chlup lepší. Před devíti lety jsme nebyli na zápase českého týmu, takže letos je to bomba.

Jak dopadne duel s Norskem? (za stavu 3:3 po 2. třetině - pozn. redakce)

Češi dají ještě dva góly a vyhrajeme 5:3.

Kdo podle vás na turnaji získá medaile?

Když budu hodně velký optimista, tak bych na domácím mistrovství světa očekával stříbrnou medaili. Zlato vyhraje Kanada, bronz získá Švédsko. Možná optimistický a nerealistický tip. (smích)