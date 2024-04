Národní tým si v přípravě zvyká na malé hřiště. ‚Takové bude i na mistrovství světa,‘ ví trenér Rulík

Hokejová reprezentace v přípravě na domácí mistrovství světa znovu vyhrála. Na Slovensku porazila v Trenčíně domácí 4:2 a byla to dobrá prověrka, protože se soupeř nevzdal ani ve chvíli, kdy o tři branky prohrával. Napínavé utkání ještě umocnilo zážitek hráčům, kteří za národní tým nastoupili poprvé v kariéře. Trenčín 12:23 27. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík na lavičce české hokejové reprezentace | Foto: Vlastimil Vacek, Právo | Zdroj: Profimedia

I když má za sebou přes 250 zápasů v NHL, při reprezentační premiéře byl hokejista Ondřej Kaše nervózní. A své osobní hodnocení si musel chvíli rozmýšlet.

Poslechněte si, co říkal po přípravném utkání trenér Radim Rulík a debutant Ondřej Kaše

„Byla to moje premiéra, zhodnotil bych to tak padesát na padesát,“ byl na sebe přísný Kaše. Z jeho slov tedy vychází, že by si ve školním hodnocení vysloužil trojku.

Slova chvály naopak našel trenér Radim Rulík, když vyzdvihl dalšího debutanta, obránce Davida Špačka.

Po delší době se v národním týmu představil po návratu ze Spojených států Jakub Vrána. A po týdnu trénování naskočil do zápasového tempa.

Útočník St. Louis po utkání ocenil snahu a bojovnost Slováků. „Bylo vidět, že jsou tady doma, měli velkou chuť. Mají pár šikovných hráčů, co se umí prosadit, což potvrdili. Byl to zápas do poslední minuty,“ zhodnotil Vrána.

Gólový návrat do reprezentace! Jakub Vrána vstřelil úvodní branku proti Slovensku.



Přímý přenos https://t.co/1Ke9vwaEti pic.twitter.com/EIaxRZXtd6 — ČT sport (@sportCT) April 26, 2024

Nezvykle malé hřiště

Národní tým v přípravném utkání se Slováky brzdila vyloučení. Nebylo tudíž mnoho šancí hrát kompaktně. Navíc museli trenéři prověrku v Trenčíně přizpůsobit i rozměrům kluziště. Bylo dost úzké s malým středním pásmem.

„Rozměry jsou podobné tomu, co bude na mistrovství světa, 28 na 58 metrů. To znamená, že na šampionátu bude taky krátké střední pásmo. Na rozměry si musíme co nejrychleji zvyknout,“ popsal trenér Rulík.

V sobotu prověří Slováci jeho tým znovu. V Bratislavě se začne hrát ve 14 hodin.