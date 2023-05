Nároky na organizaci hokejového mistrovství jsou stále vyšší, chceme navázat na rok 2015, říká Bříza

Jaké je vaše hodnocení končícího turnaje?

Poslední tři roky nebyly pro fanoušky jednoduché a v rámci struktury financí nebyly jednoduché i pro nás z Mezinárodní hokejové federace. Všichni jsme tak nadšeni, že 11 měsíců po potvrzení pořadatelství Lotyšska a Finska byli naši kolegové schopni zorganizovat tak kvalitní turnaj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s místopředsedou Mezinárodní hokejové federace Petrem Břízou

Co vám tento šampionát ukázal jako šéfovi organizačního výbor turnaje nadcházejícího?

Měli jsme tady delegaci kolegů z organizačního výboru mistrovství světa a měli jsme tady i prezidenta. Na výkonném výboru v červnu chceme do struktury organizačního výboru prezidenta oficiálně začlenit, protože to je běžné. Vnímáme to jako týmovou práci.

Mně to tu osobně ukázalo, jak se každý rok zvyšují nároky na organizaci, spád mistrovství a na technické zázemí. Kolegové tu byli na takzvaných „site visits“ - výměnných programech, kde se vzrůstající požadavky definují.

Myslím, že jsme dobře připraveni, asi 75 % týmu je složený z lidí, kteří prošli mistrovstvím světa 2015 v Praze a Ostravě. Tým je doplněn dalšími, kteří zase mají zkušenosti s organizací top sportovních akcí. V tom máme hokejově řečeno „čtyři dobře postavené pětky“ a dobré gólmany. Na mistrovství z roku 2015 se budeme snažit navázat, je nám ctí, že dodnes je v kontextu kvality organizace zmiňované jako jeden z příkladů, jak má taková akce vypadat.

Jak vypadá současná situace ohledně návratu ruských a běloruských hokejistů na mistrovství světa?

Pro sezonu 2023/24 rozhodla v březnu rada, že oba týmy není možné reintegrovat do všech turnajových programů. Jak řekl prezident ohledně příští roku, o sezoně 2024/25 se rozhodne opět třetí týden v březnu.

Jaká je aktuální situace mezi NHL, Hráčskou asociací NHL a Mezinárodní hokejovou federací. Jak v současnosti vypadají vztahy?

S oběma institucemi jsme v pravidelné komunikaci. Za poslední rok a půl jsme měli hodně mítinků v malých formátech i za účasti evropských klubů. Šlo o výměnu informací, faktů o našich sezonách a o rozpočtech evropských klubů, abychom se začali chápat i v těchto detailech. Komunikace je kontinuální a přátelská, ale fakt, že máme na některé věci jiný pohled, je přirozený.