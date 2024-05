Nečas odehrál skvělý zápas, ze Švédů si udělal kuželky. Nerozhodli to ale jednotlivci, říká Procházka

Čeští hokejisté se mohou v neděli večer opět po čtrnácti letech stát mistry světa, ještě navíc v domácím prostředí. Po povedeném semifinále, ve kterém porazili svěřenci Radima Rulíka Švédsko 7:3, hodnotil expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka výkon českých útočníků. Komentoval i dodatečný trest pro Jana Ruttu, který nezasáhne do finálového utkání se Švýcarskem. Praha 9:37 26. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tým slaví gól Martina Nečase proti Švédsku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V zápase Česka se Švédskem padlo deset gólů. Ačkoli se před utkáním řešila silná obrana Švédů, v sobotu odpoledne nastala její demolice. Jak se to stalo?

Ano, hodně se řešilo, že Švédové mají skvělou obranu. Ale čeští hráči ji dokázali doslova rozebrat, nadělali z ní cedník. Byli aktivnější. V první třetině ještě byli Švédové ve hře, ale do druhé vstoupil český tým s obrovskou aktivitou, přehrával soupeře. Druhou třetinu jednoznačně ovládla česká reprezentace, což bylo rozhodující.

Narozeniny moc neslavím, ale tyhle si budu pamatovat, přiznává Pastrňák po výhře nad Švédskem Číst článek

Zatímco zářili hráči jako Martin Nečas, Dominik Kubalík nebo Lukáš Sedlák, dvojice z Bostonu se neprosadila. David Pastrňák ale po zápase říkal, že je mu úplně jedno, že nedává góly, když to týmu takhle šlape. Čím to je, že se tolik neprosazuje?

Švédové si byli vědomí jejich síly. Vedle nás na stanovišti měli dva švédští komentátoři podtržená jména Zachy a Pastrňáka. Tušili, že by tito dva hráči mohli semifinále rozhodnout. Nepřipouštěli si, že by se přidali i další. Ale třeba Nečas odehrál skvělý zápas, ze Švédů si udělal kuželky. Celkově ale zápas nerozhodli jednotlivci, rozhodl ho tým. Všichni hráli jeden za druhého.

Ve finále bez Rutty. Český obránce dostal dodatečný trest za faul loktem proti Švédsku Číst článek

Do finále proti Švýcarům nezasáhne obránce Jan Rutta. Od disciplinární komise dostal dodatečný trest za faul loktem, v semifinálovém utkání přitom vyloučen nebyl. Je toto běžná praxe?

Za nás to takhle ještě nebylo, ale je jasné, že doba pokročila. Zpětné tresty na šampionátech přicházejí, není to poprvé, co se to objevilo. Finové to také zažili, Mikael Granlund vynechal jedno utkání. Rozhodčí to někdy během zápasu přehlédnou. Každopádně každý dodatečný trest je vždycky nevýhodou pro tým. Máte hráče, který dohraje utkání, ale do dalšího už nemůže nastoupit. I pro Čechy to teď je ztráta.