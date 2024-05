Nečas skvěle zapadl do formace k Palátovi, fungovali skvěle, říká Procházka. Chválí i zlepšenou přesilovku

Bez větších problémů si čeští hokejisté na domácím mistrovství světa poradili v sobotním duelu proti Velké Británií. Po výhře 4:1 se posunuli do čela základní skupiny A. „Pomohly rychlé dva góly, navíc od začátku po ledě létal skvělý Martin Nečas. S Palátem ve formaci válel,“ vrací se k duelu s outsiderem expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Praha 10:56 19. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před branku Velké Británie se během utkání cpal kromě útočníků i obránce Radko Gudas | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čeští hokejisté navázali na povedený páteční výkon proti Rakousku i v duelu s Británií, kdy už kouč Rulík nasadil do sestavy Martina Nečase. I díky němu měli Češi bleskový vstup do zápasu.

Češi porazili Velkou Británii 4:1 a poskočili na první místo tabulky. Červenka přispěl čtyřmi asistencemi Číst článek

„Očekával jsem podobný průběh utkání, protože proti Velké Británii jsme byli velkým favoritem. Do duelu jsme vstoupili výborně, když se nám podařilo vstřelit dva rychlé góly,“ hodnotí expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

„Britové tak hned od úvodu věděli, že nebudou schopní konkurovat našemu týmu. Nasvědčoval tomu i poměr střel, který byl po první třetině ve prospěch Čechů 20:7. Hráči si také pochvalovali, že se prosadili hned v úvodu a měli zápas pod kontrolou,“ popisuje Procházka.

Čeští fanoušci by si v ideálním případě jistě představovali daleko vyšší výhru, ale proti hokejistům stál kvalitní brankář Velké Británie.

„Ben Bowns chytal výborně a během zápasu měl skoro padesát zásahů. Určitě si nemohl stěžovat na to, že by si nezachytal. Naši hráči měli k dispozici spoustu dalších šancí, ale bohužel je neproměnili. Minimálně dvě třetiny byla hra českého týmu velice dobrá. Třetí třetina už se dohrávala, když už byl jasný výsledek 4:1,“ pokračuje Procházka.

OBRAZEM: Hokejisté v poklidném tempu porazili Velkou Británii. Červenka si připsal čtyři asistence Číst článek

Češi byli během zápasu s Británií pětkrát vyloučení, což není proti outsiderovi úplně obvyklé.

„Nebyly to zákeřné fauly. Spíše šlo o tresty za nedisciplinovanost a nesoustředěnost. Většinou šlo o nějaké podrážení, šlápnutí na hokejku nebo lehké přidržení. Nepanoval tam ani nějaký větší boj a pro Brity byl výsledek 1:4 z jejich pohledu možná i přijatelný,“ všímá si Procházka.

Stejně jako v předchozím zápase proti Rakousku se Češi prosadili z přesilovky.

„Můžeme pozorovat zlepšení českého týmu v přesilovkách. Byla tam krásná souhra Romana Červenky, Lukáše Sedláka a zakončujícího Ondřeje Kašeho, který střílel z voleje. Všiml jsem si, jak tam obránce Britů byl rozevlátý mezi naší dvojicí. Silnější týmy, které nás čekají, si nás určitě budou víc hlídat. Dobře jsme přesilovku sehráli, ale hrálo tam roli i to, že bránící soupeř nebyl tak kvalitní,“ uznává olympijský šampion z Nagana.

Čeští hokejisté vyvinuli na soupeře z Velké Británie tlak už od úvodních minut první třetiny | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nálet Nečase

Velkým tématem sobotního dne byl přílet hvězdného útočníka Caroliny Hurricanes Martina Nečase, který se hned pustil do duelu s Velkou Británii, i když za poslední dva dny naspal maximálně čtyři hodiny.

„Moc jsem se na něj těšil, protože je to hráč, který hraje rád útočně. Fantasticky bruslí, má skvělou akceleraci. Skvěle se spoluhráčům nabízí v rychlosti, několikrát tam sám sobě najel do ofsajdu. Od začátku lítal po ledě, jen ke konci třetí třetiny už nebylo tolik síly,“ vypozoroval expert Radiožurnálu Sport.

Tři hodiny spánku za dva dny je málo. Číslo dresu schovávám pro ‚Pastu‘, říká Nečas po duelu s Británií Číst článek

Nečas fungoval během zápasu s Velkou Británií ve formaci s Ondřejem Palátem a Davidem Tomáškem. „S Ondrou fungovali výborně, často si vyměňovali puk a hráli velmi dobře. Myslím si, že tato dvojice zůstane pohromadě,“ nachází Procházka Nečasovi místo v sestavě.

Tým kouče Radima Rulíka by v případě zdárné zdravotní prohlídky v zámoří mohlo posílit i duo z Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha.

„Není to jednoduchá situace, ale jsem přesvědčený o tom, že trenéři už dopředu vědí, kam by Pastrňáka se Zachou dali. První útok, který spolu nyní hraje, by možná byla škoda rozdělit, protože hraje velmi dobře. Z předchozích šampionátu ale víme, že Červenka s Pastrňákem dokážou vymyslet geniální věci. Je výhodou, že kluci by mohli nastoupit do posledního zápasu základní skupiny, takže pokud by něco nefungovalo, tak se to dá před klíčovým čtvrtfinále ještě pozměnit,“ myslí si Procházka.

Tým trenéra Radima Rulíka čeká na šampionátu nečekaně dlouhé volno bez zápasu, když k závěrečnému duelu v základní skupině nastoupí až v úterý 21. května od 16.20 proti Kanadě. Jak můžou vypadat dva dny bez zápasového zatížení?

„Nedělní den bude určitě regenerační. Hráči si možná zahrají fotbálek, ale na led nepůjdou. Není k tomu důvod. V neděli by si mohli užít pořádnou večeři. V pondělí pak bude na programu ostřejší trénink, aby byli dobře připravení na Kanadu,“ uzavírá Procházka.