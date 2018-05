Někdy hrají, jako by byli na výletě. Nesmíme je ale podcenit, říká před čtvrtfinále s USA Jaroslav Špaček

„Nepřikládal bych tomu velký význam.“

Od asistenta trenéra národního týmu Václava Prospala je to pochopitelné. Byly to v Jižní Koreji jiné týmy bez hráčů z NHL, kterých má Amerika soupisku plnou. Vzpomínek je ale víc.

„No... když to vezmu, tak jsme s nimi prohráli i v Praze o třetí místo. Pořád je vidět, že někdy hrají jako kdyby byli na výletě, ale nesmíme je podcenit. Já to říkám takhle – pro mě je to dobrý soupeř, já ho vždycky beru rád,“ říká Radiožurnálu další asistent Jaroslav Špaček o prohře na pražském šampionátu před třemi lety.

Velké zápasy se ale nemusí opakovat do nekonečna.

„Samozřejmě se nemusí opakovat. My, kteří jsme tu starší a jsme tu déle, nevíme, jestli to není naše poslední mistrovství světa. Člověk když byl mladý, bylo mu čtyřiadvacet, tak si myslel, že to bude každý rok, ale zjistil, že to tak rozhodně není,“ popisuje kapitán Roman Červenka.

Důležitých zápasů s Američany je v posledních letech hodně. Pro Červenku je nejsilnější negativní zážitek dva roky starý.

„Je to asi Moskva. To mě mrzí nejvíce, že jsme s těmi Američany prohráli na nájezdy, ale tak to někdy je. Takže i ti kluci před námi, i když hodně vyhrávali, tak pro ně přišel takový zápas. Tohle bych z poslední doby vypíchl, co se týká mě,“ říká Červenka a třeba Špaček zase pamatuje jako hráč vypadnutí ve čtvrtfinále v Praze v roce 2004.

Američani jsou tu ve stejné fázi turnaje znovu. A je to země, která vyhrála světový šampionát naposledy v roce 1960 v rámci olympijských her v Lake Placid, předtím jen jednou, mezi světovými válkami.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 16. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 7 6 1 0 0 31:9 20 2. Rusko 7 5 0 1 1 32:10 16 3. Česko 7 3 3 0 1 27:15 15 4. Švýcarsko 7 3 1 1 2 25:19 12 5. Slovensko 7 3 0 2 2 19:20 11 6. Francie 7 2 0 0 5 13:29 6 7. Rakousko 7 1 0 1 5 13:30 4 8. Bělorusko 7 0 0 0 7 8:36 0

Mistrovství světa - Skupina B (PLATNÉ K 16. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 7 5 0 1 1 38:11 16 2. USA 7 4 2 0 1 39:16 16 3. Kanada 7 4 1 1 1 32:12 15 4. Lotyšsko 7 3 1 2 1 16:16 13 5. Dánsko 7 3 1 0 3 13:17 11 6. Německo 7 1 1 2 3 16:20 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 13:31 6 8. J. Korea 7 0 0 0 7 4:48 0