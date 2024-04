‚Němci jsou urputní hokejisté, vyhovuje jim role outsidera.‘ Trenér Gross v sousední zemi působil 30 let

V seriálu Radiožurnálu Sport dál jdeme po stopách účastnických zemí na hokejovém mistrovství světa v Praze a Ostravě. Tentokrát se podíváme k našim západním sousedům do Německa, kde se lední hokej těší, ač se to nemusí zdát, velké oblibě. SERIÁL RADIOŽURNÁLU SPORT Praha 14:04 25. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté německé reprezentace na mistrovství světa 2023 získali stříbrné medaile | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Hokej byl v Německu vždycky populární, na zápasy chodilo strašně moc diváků,“ říká trenér Sparty Pavel Gross, který v Německu jako hráč i kouč působil posledních více než 30 let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl seriálu Radiožurnálu Sport k hokejovému mistrovství světa, tentokrát o německé reprezentaci

„Vše se profesionalizovalo. Ze čtrnácti mančaftů jich má deset nádherné arény. Samozřejmě nejsou tak velké jako tady, ale oplývají luxusem, jako jsou třeba VIP boxy. V tomto aspektu je to opravdu profesionální. A zároveň jim pomohlo takové jednoduché pravidlo. V každém týmu musí hrát tři hráči do 23 let, což už platí léta,“ přibližuje Gross.

Plody začíná německý hokej sklízet už teď. Vedle stálic NHL, jako je hvězdný útočník Leon Draisaitl nebo brankář Philipp Grubauer, začínají slavné zámořské soutěži vládnout také mladíci Moritz Seider, Tim Stützle nebo John-Jason Peterka.

„Myslím, že mají dobré hráče. Jejich kádr není tak široký, ale přesto jsou konkurenceschopní. Jejich nároďák bude určitě i tentokrát na mistrovství světa nepříjemný,“ láká kouč pražské Sparty na domácí šampionát. Díky Radiožurnálu Sport nepřijdete o nic podstatného z dějiště.

Am Donnerstag und Samstag trifft die deutsche Männer-Nationalmannschaft in den nächsten Länderspieltests auf die Nachbarn aus Österreich Bundestrainer Harry Kreis hat hierfür im Tor sowie im Sturm ein paar Kaderänderungen vorgenommen. Mehr dazu https://t.co/lmGBamFaTx pic.twitter.com/IGcCpnAzNF — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) April 22, 2024

Německý medailový boom

Německý hokej zažívá skvělé roky. Na olympijských hrách v roce 2018 získali naši západní sousedé poprvé stříbrné medaile a v roce 2023 vybojovali stejnou sadu také na mistrovství světa.

„Německou kvalitou v posledních letech byla schopnost utvořit silný tým. Jakmile hráči přijeli na sraz, sjednotili se, a každý si osvojil svou roli v mančaftu. Kdybych porovnal kvalitu jednotlivých hokejistů, třeba s Českem, tak více talentu mají Češi. Ale v jednom utkání se ty rozdíly mažou. Loni se nám povedlo překvapit proti rozjetým Švýcarům, kteří hráli neskutečný turnaj, a proto je mistrovství světa vždy tak zajímavé,“ tvrdí legenda německého hokeje a vítěz Stanleyova poháru Uwe Krupp.

Aby ale současnou úspěšnou generaci doplnily ty další, je potřeba precizně pracovat s mládeží. A to podle Grosse v Německu není v konkurenci fotbalu jednoduché.

Hallo Garmisch-Partenkirchen Die erste Trainingseinheit der dritten WM-Vorbereitungswoche unserer Nationalmannschaft läuft aktuell. Am Donnerstag geht es hier gegen Österreich. #debteams pic.twitter.com/m2zKcrYUOB — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) April 23, 2024

Prioritu má fotbal

„V Německu je velký problém, že sportem číslo jedna je fotbal. I v televizi je hlavní fotbal, vysílá se i druhá, třetí liga. Pak přijde ženský fotbal a pak někdy možná ty jiné sporty. Svou popularitu hokej má, ale v zemi s více než 80 miliony obyvateli by hráčská základna mohla být větší,“ popisuje Gross.

‚Ostrava je blízko, přijedou tisíce Lotyšů.‘ Obránce Hradce si přeje zopakovat historický bronz z Tampere Číst článek

„Působil jsem v Mannheimu, kde mají perfektní zázemí. Mají akademii, kde jsou tři hrací plochy, a mají vynikající podmínky a možnosti. Nechci ale mluvit za celé Německo, protože jsem byl i deset let ve Wolfsburgu, kde to moc nefungovalo,“ říká kouč, který vedle Mannheimu a Wolfsburgu pracoval také ve Frankfurtu, Freiburgu a v Berlíně.

A Gross také dobře zná současnou osu německé reprezentace, ať už to je v Česku narozený Dominik Kahun, Mathias Plachta, nebo i další hokejisté.

Urputní hokejisté

„Řekl bych, že pořád zaostávají v bruslení a technické vybavenosti, ale jsou urputní a nepříjemní. Nesmíte jim dovolit se dostat do zápasu. Proti takovým mančaftům je nejlepší vstřelit rychle jeden nebo dva góly. Pokud mají Němci tvořit hru, nevyhovuje jim to. Jsou si jistí spíše v roli outsidera,“ ví Gross.

V jaké roli budou Němci na mistrovství světa, se teprve ukáže. V ostravské skupině mají za soupeře Slováky, Američany, Švédy, Lotyše, Francouze, Kazachy a Poláky.