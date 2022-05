Nesmíme začít bláznit, varuje Šimek před čtvrtfinálovou bitvou s Němci. Červenka minulost neřeší

Čtvrteční odpoledne se rozhodne o tom, jak bude hokejová veřejnost hodnotit letošní mistrovství světa ve Finsku. V Helsinkách nastoupí Češi ve čtvrtfinále světového šampionátu proti Německu. Přejít přes tuto fázi turnaje se považuje za hranici úspěchu a neúspěchu. A třeba obránce Radim Šimek by nerad zažil to, co už v kariéře dvakrát. Helsinki 10:25 26. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový obránce Radim Šimek | Zdroj: Profimedia

Potřetí v historii samostatného českého hokeje nastoupí národní tým ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Německu. V obou předchozích případech z toho byl postup, jednou pak i zlato na šampionátu.

„Tenkrát s Amerikou v Rusku, tam jsme prohráli myslím 2:1, dostali jsme tam gól z ofsajdu, to jsem byl zrovna na ledě. Pak si pamatuju 3:0 s Ruskem, to bylo v Paříži,“ vzpomíná Radim Šimek, který hrál před tímto turnajem na šampionátu dvakrát a v obou případech z toho byl v letech 2016 a 17 konec právě ve čtvrtfinále.

Jenže letos je tu soupeř z Německa. „Nesmíme si říct, že hrajeme proti Německu, a začít bláznit a lítat zběsile a vyskakovat ze systému, to bychom si vykopali vlastní hrob, kdyby si každý dělal, co chtěl.“

To, že mají Češi ve čtvrtfinále právě přijatelného soupeře z Německa, také nemá být důvod k tomu něco zásadně měnit, pokračuje Šimek.

V samostatné české historii hráli Češi s Němci čtvrtfinále dvakrát. Nejprve ve Vídni 1996, kde z toho bylo zlato.

A naposledy v Bratislavě před třemi lety. Po postupu ale na český tým medaile nezbyla, skončil čtvrtý. Byl u toho současný kapitán Roman Červenka, který hraje letos ve Finsku svůj devátý světový šampionát.

„Ty cesty byly různé. Někdy byla skvělá skupina a skončilo to ve čtvrtfinále, někdy se musely vyhrát poslední zápasy, někdy to bylo na houpačce... Těch cest může být spousta, ale teď se to, co bylo, maže,“ doplňuje Červenka.

Čtvrtfinálové utkání mezi Německem a Českem začíná v 15.20 a stanice Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu. Stejně tak bude zápas možné sledovat v podrobné online reportáži na serveru iROZHLAS.cz.