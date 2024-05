Neudělali jsme si to jednoduché. Nepochybovali jsme, že to otočíme, říká o výhře nad Nory obránce Gudas

Čeští hokejisté porazili na domácím mistrovství světa Norsko 6:3. V první třetině přitom národní tým prohrával 1:3. Dvakrát skóroval kapitán Roman Červenka, jenž odehrál 200. reprezentační zápas a v historii samostatného českého týmu se tak připojil k Davidu Výbornému (219) a Petru Čáslavovi (201). Praha 0:37 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neudělali jsme si to jednoduché, říká o výhře nad Nory obránce Radko Gudas | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě Červenka otevřel v sedmé minutě před 17 413 diváky ve vyprodaném hledišti skóre, ale Seveřané hned po 31 sekundách vyrovnali a vypracovali si ještě během první třetiny náskok 3:1.

Těžký úvod do zápasu prožil brankář Petr Mrázek, který v první třetině čelil šesti střelám a dostal tři branky. „Začátek se nerodil nejlépe, těžká první třetina. První dva zápasy jsme ukázali, že když hrajeme, jak máme, tak je to s námi těžké – hlavně v oslabení, které jsme ubránili pět na tři ve druhé třetině, pak si myslím, že se hra otočila,“ hodnotí pro Radiožurnál Sport Mrázek.

Češi dokázali obrátit dvougólovou ztrátu na Nory. Vítězství 6:3 potvrzoval do prázdné branky Palát Číst článek

Do přestávky snížil opět Červenka. Ve druhé části vyrovnal Ondřej Beránek, vítězný gól pak dal v 46. minutě Matěj Stránský, v závěru se prosadili ještě Libor Hájek a do prázdné branky Ondřej Palát.

„Neudělali jsme si to na sebe moc jednoduché, to je pravda. Zbytečně jsme otočili pár puků, ale všichni jsme si věřili. Vůbec jsme nepochybovali o tom, že to dokážeme otočit. Všichni makají, je vidět, že dokážeme makat šedesát minut,“ popisuje obránce Radko Gudas.

„Všichni měli důvěru v to, že to otočíme a myslím, že to bylo vidět celý zápas, že jsme do toho šlapali a tlačili a tlačili, až se nám to povedlo,“ doplnil.

Český tým tak po úvodní výhře nad Finskem 1:0 po nájezdech slaví druhý úspěch. Další zápas odehraje národní tým v pondělí večer proti Švýcarsku.

Day ️✌️ is in the books! Here are the standings#MensWorlds pic.twitter.com/vZFvopJya4 — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2024