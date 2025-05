Reprezentace potvrdila zájem o Kämpfa. Věří, že stihne čtvrtfinále MS

Generální manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr potvrdil zájem o start Davida Kämpfa z Toronta na mistrovství světa. S útočníkem, který se před rokem podílel na triumfu na šampionátu v Praze, se po vyřazení v play-off NHL spojí. Pokud třicetiletý hráč projde v kanadském klubu výstupní lékařskou prohlídkou, mohl by nastoupit do čtvrtečního čtvrtfinálového zápasu. Herning 11:25 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Kämpf během oslav na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při březnové inspekční cestě trenéra Radima Rulíka a Šlégra v zámoří Kämpf o start na turnaji projevil zájem.

„S Davidem jsme byli ve spojení. Čekali jsme, jak dopadne a v uvozovkách jsme věřili, že vypadnou dříve. Dnes se spojím s generálním manažerem Toronta a budu věřit, že ho co nejrychleji uvolní,“ řekl Šlégr novinářům.

Vedení národního týmu se připravuje na variantu, že by Kämpf za reprezentací přiletěl do Herningu i do Stockholmu, kde se hraje druhá část MS. Kde čeští hokejisté vstoupí do vyřazovacích bojů, určí až úterní výsledky závěrečného dne základních skupin.

Jeden zápas za měsíc a půl

Kämpf v play-off odehrál jen jeden zápas a Toronto neuvedlo, zda to bylo ze zdravotních důvodů nebo se odchovanec Chomutova nevešel do sestavy.

„Dozvíme se to velice brzy. Zprávy stejně jako u Tomáše Hertla nemám. Vypadá to, že by Kämpf měl být v pořádku. Musí ale projít zdravotní prohlídkou,“ uvedl Šlégr. Hertlovi ve startu na MS zabránily problémy s ramenem.

Kämpf odehrál jeden zápas za posledních šest týdnů, ale malé zápasové zatížení vedení národního týmu za problém nepovažuje.

„Kondici má. Sám jsem to zažil, vím, jak kluky dotrénovávají, aby byli připraveni, kdyby měli druhý den naskočit. O to strach nemáme. Je to kluk, který tvořil jádro týmu na loňském mistrovství, takže ví, do čeho by naskočil,“ řekl Šlégr, který v NHL odehrál téměř 700 utkání a v roce 2002 získal Stanleyův pohár s Detroitem.

Posila pro oslabený tým

Dalším důvodem, proč má reprezentace o Kämpfa velký zájem, je problém se středními útočníky.

Zranění vyřadilo Jáchyma Kondelíka a na centru nyní nastupuje Daniel Voženílek, který v posledních sezonách hraje na křídle. „Všichni víme, že na centru nás to trošku tíží,“ přiznal asistent trenéra Jiří Kalous.

Ani on nepovažuje Kämpfovu malou zápasovou praxi za problém. „Naskočil před pár dny do zápasu, byl na ledě a zahrál si pár minut. Pro nás je to top hráč. Víme, co v něm je. Máme ho vyzkoušeného. David z loňského mistrovství ví, co chceme hrát a jakým způsobem hrajeme systémově,“ dodal Kalous.

Na soupisku také vedení reprezentace dopsalo třetího brankáře Josefa Kořenáře.