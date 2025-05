Výhra, ale i tři zranění hráči. ‚Nepochopil jsem, jak na to rozhodčí nahlíželi,‘ štve trenéra Rulíka

Výhra 2:1, ale taky zranění hráči. Takový je sumář zápasu českých hokejistů na mistrovství světa s Norskem. Vedení týmu si chce od rozhodčích nechat vysvětlit, proč připustili tvrdou hru soupeře.

„Jsem o tom přesvědčený, že mělo být daleko víc vyloučených na straně Norů a ne vyloučení 3:3. Jednoznačně jsme byli my, kdo tvořil hru a Norové byli ti, kteří to bořili. Byly tam tři, čtyři zákroky od jednoho hráče,“ říkal po utkání Radim Rulík.

Hned tři čeští hokejisté zamířili v průběhu utkání do kabiny na ošetření. Obránce Tomáš Kundrátek se do hry už nevrátil a jeho pokračovaní v turnaji je nejisté.

Nejvíce ran schytaly hvězdy David Pastrňák, Roman Červenka, Lukáš Sedlák i Martin Nečas, Ten ale z tvrdé hry překvapený nebyl.

„Přijel jsem z play-off NHL, takže ne. Ale člověk to úplně nečeká, dohrávali to dost. Kdekoliv jste vyjel, drželi vás tam, nepustili vás tam. Hráli myslím dobře, takže za nás dobrá výhra,“ doplnil Nečas.

Hráči včetně Martina Nečase ale nechtěli hodnotit to, proč zákroky nebyly rozhodčími trestány. Trenéři týmu, ale nechtějí vedení zápasu sudími nechat bez reakce

„Nepochopil jsem, jak ti rozhodčí na to nahlíželi. Doufám, že budu mít prostor s nimi o tom mluvit, protože to byli za mě jednoznačné fauly. Je video, takže samozřejmě si ten materiál připravíme a budeme s tím pracovat,“ říká Radim Rulík.

Stihnout to bude chtít reprezentační kouč co nejdříve. Už v pondělí večer od 20.20 čeká jeho tým další souboj se severským celkem a to domácím Dánskem.