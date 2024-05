Obléknout si dres národního týmu je pro každého hráče obrovská čest, říká šéf hokejového šampionátu

Česko hostí po devíti letech mistrovství světa v ledním hokeji. „Dny jsou tak nabité, že na nervozitu není čas, ale samozřejmě lehké svrbění v žaludku máme všichni,“ říká pro Radiožurnál šéf pražského organizačního výboru MS a viceprezident Mezinárodní hokejové federace IIHF Petr Bříza. Praha 21:56 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hokejového šampionátu Petr Bříza | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jste před začátkem šampionátu nervózní?

Na to není čas. Dokončuje se spousta detailů, obě fanzóny, infrastruktura i celý program. Dny jsou tak nabité, že na nervozitu není čas, ale samozřejmě lehké svrbění v žaludku máme všichni. Byť jsme se na to velmi pečlivě připravovali a odvedli jsme velký kus práce, vždy vás prověří až začátek.

Herní systém šampionátu je nespravedlivý a pro mnohé krutý. Právě to ale generuje statisíce fanoušků, je přesvědčen šéf pražského organizačního výboru MS Petr Bříza

Čeští reprezentanti získali na domácím šampionátu naposledy medaili v roce 1992. Vybojují ji Češi znovu?

Klukům z týmu samozřejmě budeme držet palce, nicméně základem je vstoupit dobře do turnaje a vybojovat si dobrou výchozí pozici pro čtvrtfinálový zápas. Zajíci se mají vždycky sčítat až po honu. Čeká nás těžká skupina, takže klíčová je účast ve čtvrtfinále, a pak teprve přijde rozhodující zápas.

Byl by z pohledu vedení českého hokeje nepostup do semifinále neúspěch?

Když se připravujete na domácí šampionát, neměl by nikdo uvažovat o tom, co je, a co není neúspěch. Je to jednou za deset let, pro každého hráče je obrovskou ctí obléknout si dres národního týmu, a jedinou myšlenkou je chtít vybojovat medaili.

Před 32 lety jste toto všechno zažil, byl jste brankářskou jedničkou při bronzovém šampionátu v Bratislavě a v Praze. Jak velkým tlakem je pro hráče domácí šampionát?

Velikým. Na druhé straně je to neskutečný adrenalin a celoživotní zážitek. Vzpomínám si na slova jednoho trenéra, který mi kdysi poradil, že si vždycky před utkáním mám říct jednu jedinou větu, a to, jestli bych o tom snil jako kluk. A jestliže si odpovím ano, mám si ho užít, a ne z něj být nervózní, protože to je to, o čem sní každý kluk, který s hokejem začíná.

Jak velkým problémem by bylo z pohledu pořadatele, kdyby Češi skončili ve čtvrtfinále?

Organizujeme sportovní akci celosvětového významu. Nechceme a ani se nemůžeme soustředit pouze na české zápasy. Děláme stejnou show a stejný doprovodný program pro každý den šampionátu, ať už hraje český tým, nebo nehraje. Je to naše povinnost a zároveň chceme, aby všichni fanoušci, kteří přijedou, si to užili.

Česká republika je uprostřed Evropy, takže i kdyby to pro český tým nedopadlo, fanoušci z okolních zemí by zřejmě všechna čtyři utkání zaplnili.

Není hrací systém MS extrémně krutý? Neuvažujete ve vedení IIHF o úpravách hracího systému šampionátu?

Tento hrací systém je v tenise, ve fotbale, vždycky play-off rozhoduje, kdo pokračuje, a kdo jede domů. Ani nejde z časových důvodů, že bychom natáhli mistrovství světa na jeden měsíc. Systém je daný.

Bylo tady mnoho otázek, proč se to hraje každý rok. Přiznám se, že jako hráč jsem si někdy sám po sezóně, kdy už byla únava extrémní, ptal, proč teď znovu máme zapnout a soustředit se.

Je v tom ale ekonomika. MS je pro IIHF zásadním příjmem a v podstatě živí všech 83 federací, všechny turnaje během sezony, kterých je více než třicet.

A byť je tento formát velmi nespravedlivý, patří ke sportovním příběhům, které jsou buď na jedné straně kruté, nebo na druhé straně vygenerují historii, když se z noční můry, kdy procházíte skupinou s nožem na krku, stane pohádka. Tohle je sůl a koření a každého MS, a proto to generuje statisíce fanoušků, kteří ho chtějí sledovat jak v televizi, tak naživo.

Mistrovství světa v ledním hokeji je největší sportovní událost roku pořádaná na českém území. Jak je to s mezinárodním dosahem šampionátu? Dá se to srovnat s jinými sporty?

Máme devadesát televizních společností, které přenášejí 155 teritorií. Bavíme se o ledním hokeji, který je v Evropě extrémně populární. Mezinárodní hokejová federace má 83 členů, mnohé z nich jsou exotické hokejové země, kvalita produkce je ale vynikající a sledovanost jde do stovek milionů. Určitě ale budeme hledat srovnání i třeba s biatlonovým, basketbalovým nebo volejbalovým šampionátem. Dosah mezinárodní je ale určitě dostačující.

