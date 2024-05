14 let. Tak dlouho trvalo, než se čeští hokejisté znovu dostali do finále mistrovství světa. O to větší je aktuální radost, když se dlouhé čekání povedlo prolomit před domácími fanoušky ve vyprodané O2 areně. Češi v semifinále sice dvakrát se Švédskem prohrávali, aly vždycky dokázali srovnat a nakonec si došli pro výhru 7:3.

