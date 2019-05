OBRAZEM: Povinná výhra, hokejisté nadělili Itálii osm gólů

„Šel jsem do risku, to si můžeme říct. Při hymně jsem si vzpomněl na všechny ty roky a věci, co se staly. Ohromně si toho vážím a i kdybych neměl nastoupit, tak tohle je úplně nejvíc,“ zářil na Radiožurnálu po výhře nad Itálií útočník hokejové reprezentace Milan Gulaš.

Slzy na olympiádě, husí kůže v Bratislavě. Milan Gulaš si premiéru na velké akci osladil gólem Číst článek

Právě pro něj byla čtvrtá česká výhra nejsladší. Ve 33 letech poprvé nastoupil v národním dresu na velké akci a už v osmé minutě přišla sladká odměna za roky čekání, když ranou pod břevno otevřel skóre.

Reprezentanti na italskou branku vyslali celkem 48 střel, 8 z nich se ujalo. Náskok ale začal zvyšovat až ve druhé třetině Radko Gudas ranou z vlastní poloviny. Po dvou gólech přidali Michael Frolík a Dmitrij Jaškin, který v závěru útočil i na hattrick.

„Zamrzí to, ale střela se mi nepovedla tak, jak bych chtěl. Bylo to moc pomalé a byl tam bek. Třeba jsem si to nechal na příští zápas,“ usmíval se „Dyma“.

V brance si čisté konto připsal Pavel Francouz a hokejisté se mohou chystat na další zápas. Ten je čeká v neděli odpoledne proti Rakousku.