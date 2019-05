Tým Chvojkovice-Brod proslavil filmový judista Koudelka, jeho hokejová odnož hraje okresní přebor

V publiku sedí deset diváků, takže když se trochu snažíte, zaslechnete víc než jen zvuk píšťalky rozhodčího, přesto se zde hraje finále - rozhodující duel okresního přeboru. Jeho aktéři jsou ale unavení úplně stejně, jako ligoví hokejisté.

„Netrénujeme, sejdeme se jednou za čtrnáct dní na zápas. Teď jsem byl čtyři dny po horách, přijel jsem, byl jsem tři hodiny doma a šel jsem na zápas. Hrozný,“ postěžoval si Radiožurnálu Sport hráč vítězného týmu HAS Jihlava a bývalý výborný útočník Dukly Daniel Hodek.

V okresním přeboru trvá zápas 3x15 minut a mezi třetinami jsou jen dvouminutové přestávky. To prý ale zas tak nevadí. „Myslím, že je to úplně jedno. Je tam nějaká přestávka, takhle se to hraje… kvůli ledu,“ vysvětluje Hodek.

V jedné věci je ale finále okresního přeboru podivuhodné. Ve třetí třetině bylo vidět hned několik poměrně ostrých zákroků a také zkušený Daniel Hodek si odpykal trest za krosček.

„Je to hokej, patří to k tomu i na téhle úrovni. Hraje se do těla a každý chce vyhrát,“ což ostatně kromě Hodka potvrzuje i trenér vítězného týmu HAS Jihlava Vítězslav Holub.

„Emoce tam musí být, protože každý chce samozřejmě vyhrát a v té chvíli je jedno, jestli je to okresní přebor, první liga nebo extraliga,“ říká Holub.

Zvítězit v jihlavském okresním přeboru chtěl také druhý finalista. Tým, jehož název každý dobře zná z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje – STS Chvojkovice-Brod.

A právě třeba trochu legrační pojmenování klubu cosi říká: hráči přeci jen hrají trochu víc pro zábavu než pro slávu a pro peníze. I když se řada z nich hokejem kdysi živila, teď se jím chtějí hlavně pobavit.

„Je tady pořád dost spoluhráčů, bývalých hokejistů, které jsem potkával. Baví mě to s nimi, jsem spokojený,“ mluví o hokejovém okresním přeboru Tomáš Mejzlík.