Palát: Boj s Kanadou nás skvěle připravil na čtvrtfinále. S Američany se musíme vyvarovat faulů

Den před klíčovým duelem šampionátu měli čeští hokejisté na programu svižný dopolední trénink, po kterém poskytl Radiožurnálu Sport exkluzivní rozhovor útočník národního týmu Ondřej Palát. Prozradil, jak moc důležité je, že Češi v zápase s Kanadou dotáhli dvoubrankové manko, ale také co říká na skvělé přesilovky a oslabení Američanů, proti kterým hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále. Praha 19:19 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Palát (uprostřed) se těší na čtvrtfinálový souboj proti Američanům | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte za sebou docela svižný trénink, jaké to bylo?

Ten trénink byl potřeba. S klukama z Bostonu jsme ještě netrénovali, tak jsme si potřebovali pár systémových situací vyzkoušet i s nimi. Trénink byl spíše na vyjetí a pro zapojení Davida Pastrňáka a Pavla Zachy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si exkluzivní rozhovor s Ondřejem Palátem den před čtvrtfinálovým zápasem na MS

Během úterý na hráčích z Bostonu bylo vidět, že na ně doléhá jet lag. Dnes už vypadali podstatně lépe, bylo to znát i na ledě?

Neřekl bych. Včera hráli dobrý zápas, vzhledem k tomu, že přiletěli teprve den před zápasem. Já s jet lagem mám velké problémy a trvá mi třeba týden až dva, než se dám do pohody.

Co vás ještě během středy čeká?

Po obědě nějaký mítink, pak už volno. Možná stihneme zajít s klukama na kávu.

Budete se bavit zase o hokeji?

Asi jo. Máme jeden pokoj, kde se s klukama scházíme a koukáme na české komedie. Kecáme u toho a běží nám v podkresu film.

Jak hodnotíte vystoupení českého týmu v základní skupině?

Myslím si, že můžeme být spokojení. Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že ve skupině uděláme tolik bodů a neprohrajeme ani jeden zápas v základní hrací době, tak jsme spokojení. Na čtvrtfinále na nás vyšla Amerika, ale to je jedno. My se musíme na ten zápas maximálně připravit.

Bylo dobře, že jste základní skupinu zakončili zápasem s Kanadou?

Ano. Určitě byl náročný vstup do turnaje, když jsme hráli s Finskem a Švýcarskem, pak to byly jiné zápasy, kdy jsme hráli proti soupeřům, kteří to betonovali. Jsme rádi, že na závěr jsme měli utkání s Kanadou, které nás skvěle připravilo na čtvrtfinále.

Zápas proti Kanadě byl nejspíš hodně bruslařsky náročný, ale dost hezky se na to dívalo. Jak to vypadalo na ledě?

Kanada je výborný tým a umí hru otevřít. Když hrajeme v dobrém systému, tak ztrácí puky na modré čáře. I díky tomu byl zápas hodně nahoru dolů a pro fanouška to muselo být super.

Utkání jste dokázali srovnat dvěma góly až v samotném závěru. Je to příslib i směrem k čtvrtfinále?

Nepoložili jsme se. Natrénovali jsme si i situaci při hře 6 na 5, kdybychom to potřebovali. Snad ale nebudeme. Škoda, že jsme to pak nevyhráli v prodloužení.

Je to jasné, ve čtvrtfinále vyzveme ve čtvrtek v Praha Aréně tým 🇺🇸 USA. ⚔️



Jaký výsledek tipujete? 🤔#MensWorlds #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/cQ9YN8V7uZ — Český hokej (@czehockey) May 21, 2024

Převládá spíš radost nebo smutek po zápase s Kanadou?

Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Řekli jsme si, že musíme mít vztyčenou hlavu, protože jsme odehráli dobrý zápas. Radši prohrát s Kanadou v úterý, než s Amerikou ve čtvrtek.

Proti Američanům jste si na velkých akcích zahrál na Světovém poháru a olympijských hrách. Jaké to byly souboje?

Proti Amíkům je to vždy náročné. Hrál jsem proti nim pár zápasů, ale spíš si vzpomínám na vyřazení ve čtvrtfinále, když jsem byl mladší a viděl jsem to v televizi. Jinak jsme natěšení a jsme možná rádi, že jsme je dostali. Zítra to bude super boj.

Bavíte se s hráči, kteří proti Americe hráli zápasy ve vyřazovací fázi mistrovství světa v předchozích letech?

Ani ne. Oni měli jiný tým, jiného trenéra, stejně jako my. Víme, jakým stylem hrají, a určitě se na ně pořádně připravíme.

V čem se tým Američanů liší od Kanady?

Rozdíl úplně nevidím. Mají top čtyři obránce, kteří hrají ve svých klubech v NHL hodně minut. V kádru mají plno šikovných hráčů, včetně kapitána z Ottawy. Mají to poskládané podobně jako Kanada. Bude to těžký souboj.

Jak se těšíte na souboje s Lukem Hughesem?

Jsem s ním trochu v kontaktu. Je to super kluk, výborný hráč a nic mu v zápase nedaruji.

Ptal se vás před šampionátem, kam třeba v Ostravě zajít?

Týden po sezoně jsme spolu trénovali. Říkal jsem mu, že skoro pocházím z Ostravy. Protože z Frýdku-Místku je to do Ostravy asi deset minut. Ptal se na různé restaurace, tak jsem ho samozřejmě poslal do Stodolní. (smích)

Američané na šampionátu zatím září v přesilovkách a v oslabení dokonce nedostali ani gól, navíc mají tři hráče mezi nejlepší čtveřici v kanadském bodování šampionátu. Jde z toho hrůza?

Spíš respekt. Nesmíme být vylučovaní, protože na přesilovce mají skvělé hráče, kteří umí dát gól.

Při zápase s Kanadou to tady byl v aréně asi největší hukot. Jak jste si to užíval?

Je to něco neskutečného. Užívám si to, ale asi až s odstupem času po šampionátu si uvědomím, co se dělo. Když jsme včera dvakrát skórovali v závěru, tak jsem si myslel, že hala spadne. Musíme fanoušky využít, aby nám dodali energii na čtvrtek.

Vaše dcery přijedou až na bitvy o medaile?

Až to zítra vyhrajeme, tak pak přijedou na víkend. Můj taťka se dívá radši v klidu na gauči na televizi, než aby v hale skákal. Když se dostaneme do bojů o medaile, tak by určitě přijeli všichni.

Jak často s otcem hokej probíráte?

Občas to probíráme. I když pokaždé na to nemám náladu. Když se ale zeptám, tak většinou jeho rada je dobrá. Vždy si od něj něco vezmu.

Na turnaji jste už nastupoval v několika útočných formacích. Sednete si pak se spoluhráči i po zápase?

Spíše před zápasem. Když vidíme sestavu, tak si pak řekneme, jak budeme hrát buly ve středním a útočném pásmu, ale i v defenzivní zóně. Rozhodně nemáme hodinové mítinky, sejdeme se na deset, patnáct minut a řekneme si, co a jak.

Ping pong s Ondřejem Beránkem si ve volném čase nedáte?

Když jsem ho viděl, jak to hraje urputně, tak radši ne.

Jak se jinak dá trávit volný čas mimo rodinu?

Ono zase tolik toho času není. Když máme chvíli po tréninku, tak si dáme šlofíka, zajdeme s klukama na kafe nebo jsem šel s rodinkou do parku. Prostě trochu vypnout hlavu od hokeje.

Co říkáte na umění šéfkuchaře národního týmu?

Nečekal jsem, že nebudu chtít jít do žádné restaurace. Co tady předvádí, je neskutečné. Jídlo je parádní.

Dokážete říct jedno jídlo, které vás ohromilo?

Já mám rád všechno, ale měli jsme kuře na paprice, které bylo neskutečné. Tak jednoduché jídlo, ale bylo výborné. Umí i skvěle připravit ryby nebo steaky.

Kdy se vám do hlavy dostane, že čtvrtek znamená den D a je před vámi rozhodující zápas?

Asi zítra před rozbruslením. Budu se soustředit na dobrý spánek, rutinu a načerpání, co nejvíce energie na zápas.

Jaké máte rituály před zápasem?

Jíst stejné jídlo, dát si šlofíka, tatranku, kafe a jde se na to.