Pastrňák strhne kabinu a ještě vylepší dobrou náladu v týmu, pochvaluje si kouč národního týmu Rulík

Kouč národního týmu Radim Rulík může být s dosavadním průběhem světového šampionátu spokojený. Jeho svěřenci za šest zápasů zatím získali patnáct bodů a drží druhé místo v základní skupině A. Den před duelem proti Kanadě šéf české střídačky poskytl Radiožurnálu Sport exkluzivní rozhovor, ve kterém si pochvaloval zázemí na turnaji, příjezd hvězdných posil z NHL, ale i skvělou atmosféru v kabině. Praha 16:21 20. května 2024

Česká reprezentace má na programu den bez utkání, trenér Radim Rulík volno nemá. K rozhovoru dorazil v pauze mezi tréninkem a poradou. Jak tento hektický program zvládáte?

Máte pravdu, je to hektické. Ale tím, že na to nejsem sám, ale spolupracujeme s kolegy, zvládá se to. Teď je pro nás prioritní příjezd Pavla Zachy a Davida Pastrňáka, první mítink s nimi, abychom je seznámili, jak máme vše nachystané. Také se musíme postarat o hráče, kteří nejsou v sestavě. A směrem ke Kanadě pracujeme na oslabení. Snažíme se, aby na sebe vše navazovalo.

Víte, kde budou posily z Bostonu hrát? V případě Martina Nečase jste přesně věděl, jaké pro něj máte místo.

Pro ně taky samozřejmě máme místo. Ještě se chci s Davidem o tom pobavit. Trenér může mít jakékoli plány, ale zrovna on je typ hráče, který k sobě musí mít spoluhráče, kterým bude věřit.

Faktor Pastrňák

Je pravda, že David Pastrňák je jediným hráčem, který patří do první útočné formace týmu NHL. Odvíjí se i od toho jeho pozice v reprezentaci?

Řekl bych, že hlavně v útočném pásmu je nesmírně nebezpečný. Má skvělý výběr místa a zakončení, vidí to. V ofenzivní zóně je top světovým hráčem, je jednoznačně v nejlepší desítce. Jsme strašně rádi, že takového hráče můžeme přivítat v národním týmu.

Bral jste v úvahu i jeho neustále dobrou náladu a pozitivní přístup?

Takto bych se na to nedíval. My naštěstí máme skvělou atmosféru v kabině. Je to pochopitelně dáno výsledky, ty tomu vždycky pomůžou. Kdyby byla špatná nálada, určitě by nám v tom pomohl. Je to kluk, který dokáže kabinu strhnout. V této situaci si myslím, že dosud dobrou atmosféru ještě posune o trochu výš.

Pastrňák hokejově vyrůstal s Pavlem Zachou a Davidem Tomáškem, hráli spolu v mládeži. Na mistrovství máte tým, který má základ v mládežnických úspěších. Je dobře, že se hráči z těchto akcí znají?

Určitě je to bonus navíc. Ale myslím si, že i kdyby se tolik neznali, na takovém turnaji, jaký je letos v Praze, by hráči vždycky udělali maximum, aby spolu co nejlépe vycházeli. Ale tím, že se znají z dřívějška, je to jen ku prospěchu.

Jak velký je to rozdíl oproti tomu, když jste koučoval dvacítku na mistrovství světa?

V něčem je to hodně podobné, něco je úplně rozdílné. Hráli jsme v Halifaxu, kde měla domácí prostředí Kanada. Byly tam taky plné stadiony, ale bylo to něco úplně jiného než tady doma. Hokejová kvalita ve starším věku je daleko vyšší.

Je to podobné v tom, kolik trávíte s hokejem času?

Čím je to náročnější turnaj, o to víc se musíme soustředit. V realizačním týmu jsme si už před šampionátem řekli, že vše jde stranou a obětujeme tomu vše. Nekoukáme na osobní čas, ale všechno dáme ve prospěch mužstva. Chceme mít vše připraveno do detailu a reagovat na aktuální situace, které nastanou. Je to svátek hokeje, takže tomu musíme dát maximum.

Volný den?

Hráčům se občas doporučuje, aby si odpočinuli od hokeje. Jak je to u vás?

V neděli dopoledne jsem zrelaxoval a odpoledne už jsem začal chystat varianty sestav a aby na sebe vše navazovalo, co se týče přesilovek a oslabení. Udělal jsem si několik návrhů a v sedm večer jsme měli s realizačním týmem večeři, kde jsem jim řekl moje představy. Volno to úplně nebylo. Bylo potřeba připravit trénink na pondělí.

Zázemí na světovém šampionátu asi odpovídá domácímu turnaji, že?

Je to skvělé. Když jsme tu hráli poprvé s Finskem a byli v hotelu Stages, tak jsme měli myšlenku, že bychom potřebovali vlastního kuchaře. Okamžitě jsem věděl, kam se obrátit. Strava hraje klíčovou roli, nejenom kvůli doplnění fyzických sil a energie, ale i z hlediska psychiky. Jsem rád, že Milan Hnilička všechno zajistil. Ubytování je také skvělé, navíc to máme blízko do haly. Neexistuje jediná věc, která by nám neseděla.

Pochvalujete si stejně jako hráči umění kuchaře národního týmu Michala Kuczery?

Hodně si to pochvalujeme, pestrost stravy je hodně důležitá.

Myšlenky na čtvrtfinále

Klíčový zápas turnaje je na programu ve čtvrtek. Máte už v hlavě čtvrtfinále?

Samozřejmě. Ve čtvrtfinále musíme podat dosavadní nejlepší výkon na šampionátu ve všech směrech.

Sledujete týmy, na které můžete narazit ve čtvrtfinále?

Jsem rád, že na nás nevyjdou Švédové, kteří mají extrémně silný tým. Ve čtvrtfinále si nevybíráme, každopádně se budeme snažit na soupeře připravit, je jedno, o koho půjde.

Jsou pro vás dosavadním největším překvapením turnaje výkony Rakouska?

Určitě. Protože máme Rakušany ve skupině, tak jsme je sledovali. Oni sehráli skvělý zápas proti Švýcarům, Kanadě i Finsku. Respekt před nimi.

Co vás během mistrovství světa pozitivně a negativně překvapilo?

Negativního asi nic. Atmosféra je opravdu skvělá. Čekali jsme, že budeme pod velkým tlakem. Hodně důležité pro nás bylo, že se nám podařil vstup do turnaje. Nejenom kvůli lidem, ale potřebovali jsme mít i dobrou atmosféru v kabině. To se vše povedlo. Lidi se neuvěřitelně chytli, nečekal jsem, že to bude až takové.

V zápase proti Kanadě už budeme mít pohromadě kompletní tým. Jak připravíte tým na soupeře, který dokáže během utkání často měnit rytmus hry?

Jsou výborní bruslaři a dohrávají každý souboj. Používají zastrašovací systém, kdy dohrávají obránce. Mají v kádru několik hráčů, kteří vyloženě vyhledávají kontakt se soupeřem. Díky tomu naruší hodně útoků soupeře, protože je lehce zastaví. Chodí do otevřené obrany a jsou nebezpeční. Musíme se jim vyrovnat v pohybu nebo být lepší. Tvrdá hra platí na každého, takže i naši hráči určitě rozdají nějaké rány. Nejde o fauly, ale o dohrávání, které má účinnost.

Předvedenými výkony i výsledky jste si v průběhu šampionátu vytvořili u soupeřů respekt. Je to dobře před blížícím se play-off?

Určitě je to lepší, než kdyby to bylo opačně. Pořád ale rozhoduje čtvrtfinále o tom, zda bude mistrovství světa úspěšné, nebo ne. Prioritní pro nás je se ideálně připravit na čtvrteční zápas.