‚Pomáhám mladým, mé práce si cení i manažer.‘ Rutta má po odchodu Hertla ze San Jose novou roli

Hokejista San Jose a český reprezentant Jan Rutta odcestuje v úterý s národním týmem do Brna, kde se budou konat České hokejové hry. Jedná se o poslední akci před vrcholem sezony, kterým bude mistrovství světa v Praze a Ostravě. Před odjezdem se v rozhovoru pro iROZHLAS.cz rozpovídal o své pozici v týmu San Jose po odchodu Tomáš Hertla. Prozradil také, komu fandí v boji o Stanley Cup a zda si po zápase během sezony dopřeje regenerační pivo. Rozhovor Praha 16:32 29. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Rutta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V roce 2017 jste přestoupil z Chomutova do Chicaga, které loni draftovalo z prvního místa Connora Bedarda. Osmnáctiletý kanadský hokejista je označován za generační talent, superhvězdu. Jsou pro něj podle vás Blackhawks správný tým? Jak sledujete jeho vývoj?

Chicago momentálně prochází fází přestavby a Connor v uplynulé sezoně dostával mnoho prostoru. Měl možnost hodně zapracovat na své hře a celkově se vyhrát. Když jsem byl v Chicagu, celá organizace pracovala výborně. Takže jsem si jistý, že ze svých draftovaných hokejistů udělají skvělé hráče.

V Chicagu působí i český brankář Petr Mrázek, jste s ním v kontaktu?

S Mrázou jsme si věkově blízko, takže si rozumíme. Občas se pobavíme, a když hrajeme proti sobě, potkáme se na večeři. S Chicagem jsme letos hráli třikrát, z toho dvakrát to bylo zrovna back-to-back (zápasy jdoucí ihned za sebou, pozn. red.), takže na to nebyl čas. Ale aspoň jednou jsme se potkali. Hodně záleží na rozpisu zápasů. Ale když hrajeme proti Čechům, vždycky se snažím se všemi potkat.

Jan Rutta (84) slaví gól v dresu San Jose Sharks | Foto: David Gonzales-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Vyhovuje vám mít české spoluhráče v kabině, nebo raději kolem sebe slyšíte jen angličtinu?

Rozhodně je lepší, když jsou v kabině i další Češi. Loni v Pittsburghu jsem byl jediný, což bylo zvláštní, když člověk celý den mluvil anglicky. Za mě tedy mít Čecha v týmu, zvlášť na venkovních výjezdech, je výhoda. Můžeme být společně na pokoji nebo zajít na večeři.

A na regenerační pivo si někdy najdete čas?

Na pivo úplně ne, já na to moc nejsem. Navíc mi americké pivo nechutná, takže si to nechávám spíš na léto do Česka. Ale když jdeme třeba právě během nějakého výjezdu na večeři, dám si sklenici vína. Tím to ale končí.

Během vašeho působení v klubu Tampa Bay jste získal dva Stanley Cupy, bylo to v roce 2020 a 2021. Kdybyste se měl teď ohlédnout za kariérou a vyzdvihnout i další významné momenty a úspěchy, co byste vybral?

Stanley Cupy bych určitě zmínil jako první, ty nelze vynechat. Když se ještě ohlédnu za těmi roky v Čechách, vzpomínám na baráže v Chomutově, kterých už si ani nepamatuju, kolik jsme odehráli. Ačkoli třeba baráž nemá sportovně tak velký význam, pro mě to bylo důležité. Jsem rád, že jsme většinu z nich úspěšně zvládli. Co se týče reprezentace, bohužel jsem neměl štěstí na olympijské hry, ale mistrovství světa to vynahradila. Všechna, co jsem zažil, byla skvělá a nezapomenutelná.

Jan Rutta s pohárem pro vítěze NHL | Foto: Dominik Bakeš | Zdroj: Profimedia

V San Jose Sharks s vámi působil i další český útočník Tomáš Hertl, který ale navzdory dlouholetému kontraktu v San Jose přestoupil letos v březnu do Vegas Golden Knights. Věděl jste o jeho přesunu do klubu obhájců Stanley Cupu dopředu?

Ne, nic jsem nevěděl. Navzdory tomu, že jsme spolu trávili každý den a stýkali se i mimo led, jsem nic dopředu netušil. V tom je kouzlo velkých přestupů, vše se drží pod pokličkou, dokud to není upečené.

Přestupem Hertla do Las Vegas přišli „žraloci“ o velkou oporu a mentora mladých hráčů. Přebral jste jeho roli v týmu vy?

Hertlík byl výjimečný. Byl lídrem celého týmu, tváří celé organizace. Tam já se vůbec nevidím, v takové pozici upřímně nemám co dělat. Moje práce například letos spočívala v tom, že jsem víc pomáhal obráncům, protože v defenzivních řadách jsme měli hodně mladých hráčů.

V této roli jsem se snažil najít a myslím si, že jsem klukům trochu pomohl. I na výstupním pohovoru s manažerem po sezoně to bylo zmíněno. Řekl, že si cení mé práce nad rámec samotného hraní hokeje. Ocenil, že jsem pomáhal mladším. A mě to navíc bavilo, takže z toho mám radost.

Vítězové domácích šampionátů: hokejové mistrovství světa před svými fanoušky vyhrálo jen pět zemí Číst článek

Play-off NHL je v plném proudu, máte osobně nějakého favorita na Stanley Cup?

Fandím Hertlíkovi, takže držím palce Vegas. Ať jsou fanoušci trošku naštvaní, vedení tam zase hýbe s platovým stropem, tak ať je tam ještě trochu víc emocí.

Jaké máte plány pro nejbližší dny a potažmo letní přípravu?

V úterý odjíždím do Brna na České hokejové hry, takže sezona mi ještě nekončí. A Česko miluju, takže se v létě budu na další sezonu připravovat tady doma.

A jak vidíte svoje šance směrem k nominaci na domácí mistrovství světa?

To záleží na trenérovi, koho vybere. Já na to ještě úplně nekoukám, teď musím předvést dobrý výkon na Českých hrách. Ale samozřejmě by bylo skvělé si zahrát před vlastními fanoušky, rodinou a přáteli.