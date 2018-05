Pořád v oslabení. 'Hloupé, komické, nesmí se to stávat,' litují hokejisté zbytečných faulů

Trenér Josef Jandač nazval dvoubodový zisk ze zápasu proti Švýcarsku zázrakem. Národní tým na mistrovství světa znovu ani jednou nevedl, opět stahoval náskok soupeře a nakonec vyhrál na nájezdy 5:4. Největší vinu na ztrátě jednoho bodu mají častá vyloučení. Kodaň 7:01 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí měli s českými hráči příliš práce, někdo z národního týmu byl na trestné lavici téměř v polovině utkání. | Foto: Grigory Dukor | Zdroj: agentura Reuters

„Po první třetině jsme si to říkali, ale nedaří se nám nebýt vylučovaní a bez toho nemůžeme vyhrát,“ říká na Radiožurnál nejzkušenější hráč národního týmu Tomáš Plekanec.

Češi nasbírali 26 trestných minut a tři ze čtyř branek dostali v oslabení. Sbírali fauly různých druhů. Od zbytečných útočných, přes fauly z neopatrnosti a možná nešikovnosti až třeba po krosček do obličeje soupeře

Autorem pomsty za zákrok na mladíka Nečase byl Dmitrij Jaškin. „Nevím, kolik těch faulů bylo, asi 15. Nevím, jestli to vůbec někdo někdy měl v zápase. Říkáme si to před každým zápasem a jsou to hrozně hloupá vyloučení. I to moje, to se nesmí stávat. Máme štěstí, že mám Francíka,“ přiznal Jaškin svoji chybu a také chválil brankáře Pavla Francouze.

'Fauly byly, rozhodčí zápas vedli dobře'

Ve výčtu přestupků ještě chybí špatné střídání a hru v šesti hokejistech a také zdržování hry po vyhození puku českým gólmanem.

„Pak se to kupilo, kolikrát to byly až komické situace. Já jsem vyhodil puk, když se mi postavil puk na ledě. Bylo to zbytečné a z toho oslabení jsme dostali gól,“ mrzelo Pavla Francouze.

„Ostatní fauly ale byly, rozhodčí ten zápas vedli dobře a zkrátka měl zápas takový vývoj. Budeme se toho do budoucna snažit vyvarovat, protože nejde hrát tolik oslabení,“ slibuje český brankář.

Další podobná vyloučení by mohl příští soupeř trestat ještě víc, po dnešním volném dni, nastoupí Češi zítra proti Rusku. A na cestě na dánský šampionát už jsou Davidové Krejčí a Pastrňák, kteří v Bostonu prošli zdravotní prohlídkou a doplní národní tým.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 9. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9 3. Švýcarsko 3 1 1 1 0 9:7 6 4. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4 5. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4 6. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 7. Rakousko 3 0 0 1 2 4:14 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0