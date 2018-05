Poslal bych Pastrňáka s Krejčím hned na Rusko

Argument, že mají za sebou dlouhé cestování, neuznávám. Jsou to mladí kluci, jsou fit, poletí určitě byznysem, takže ani nebudou cítit, že jsou v letadle.

A vezměte si ty vzdálenosti:

Boston – Anaheim = cca 4200 kilometrů

Boston – Kodaň = cca 5900 kilometrů

Ano, jsou to dvě hodiny cesty rozdíl, ale ti kluci jsou zkrátka z NHL zvyklí létat. Pořád jsou někde na cestách, takže se z toho vzpamatují. Jestli budou mít šanci se sklouznout při rozbruslení, tak by to mohlo stačit.

Oba dva budou velkými posilami, to je bez debat. Škoda, že nejede Jakub Voráček, tahle lajna by mohla nastupovat spolu, a to by bylo skvělé.

A teď s kým budou hrát. Václav Prospal dělá útočníky, tak na něm s Pepou Jandačem bude záležet, ale já bych k nim dal Romana Červenku, nebo Tomáše Plekance. Podle mě by si mohli vyhovovat. Můžou to zkusit jednu třetinu tak, druhou zase jinak.

Potřebujeme se dostat mezi čtyři nejlepší, abychom postoupili do čtvrtfinále. Ale teď je ještě prostor to zkoušet a čím dřív nastoupí, tím lépe. A jsem přesvědčený, že když už na šampionát letí, tak chtějí hrát co nejdřív.