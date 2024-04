‚Povedené zápasy přináší těžká rozhodování.‘ Rulík vybere hráče na poslední akci před mistrovstvím

Před domácím mistrovství světa v hokeji se dál tvoří kostra hráčů národního týmu. Dva vítězné zápasy na Slovensku v Trenčíně a Bratislavě chce ale trenér Radim Rulík raději vidět znovu a rozhodnout se o změnách ve složení kádru s rozvahou. Kromě zkušeného Romana Červenky má aktuálně stále místo v sestavě třeba obránce David Špaček.

O víkendu debutoval za národní tým, dal i gól, ale hlavně zná Rulíkův hokej z mistrovství světa dvacetiletých, kde pod ním nastupoval.

„Systém jsem znal, hráli jsme ho na dvacítkách v Halifaxu. Měli jsme stejné trenéry a stejný systém,“ popisuje jednadvacetiletý Špaček. Teď musí mít na ledě ostré lokty, aby se v národním týmu udržel. Zatím ale indicie nemá.

Hlavní trenér Rulík přiznal, že podařené zápasy vždy znamenají těžší rozhodování o nominaci. „Pokud se prohraje, některá rozhodování jsou snazší, pokud se dvakrát vyhraje, je to samozřejmě těžší,“ vysvětluje.

Nyní před ním stojí úkol vytvořit nominaci na poslední reprezentační turnaj před mistrovstvím světa v Praze a Ostravě. „Potřebuji 24 hodin, abych ještě zanalyzoval páteční a sobotní výkon jednotlivých hráčů. Nominace se oznámí v pondělí na tiskové konferenci,“ slibuje Rulík.

Hráči z finále extraligy

České hokejové hry v Brně se budou konat v době, kdy už bude jasný mistr extraligy a finalisté budou moci přiznat zdravotní trable, které se obyčejně v play-off tají.

„Máme představu, ale uvidíme, co přinese sedmý zápas. Je to všechno na hraně, může přijít zranění. Nejsem s nikým v kontaktu, takže ani nevím, jestli kluci, o kterých uvažujeme, jsou zdravotně v pořádku. To se všechno dozvíme. Teď je samozřejmě vůbec nebudeme kontaktovat, nechceme je nerušit,“ říká hlavní trenér reprezentace.

Rozhodující finále extraligy mezi Pardubicemi a Třincem se hraje v neděli od 19 hodin. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnálu Sport.