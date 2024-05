‚Svátek pro český národ.‘ Hokeji se fandí i na Staroměstském náměstí, je to poprvé po devíti letech

Na Staroměstské náměstí v Praze se po devíti letech vrátil živý přenos mistrovství světa v hokeji. Fanoušci měli možnost na velkoplošné obrazovce přímo v centru Prahy sledovat už boj o bronz mezi Kanadou a Švédskem. Kromě Staroměstského náměstí se v neděli otevřely fanzóny také v dalších částech Prahy a i v mnoha dalších městech v celé České republice. Od zpravodaje z místa Praha 19:55 26. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci se sešli třeba na Staroměstském náměstí v Praze, aby fandili hokejistům v souboji o zlato | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Několik desítek lidí sedí na zemi před velkoplošnou obrazovkou, na které právě běží druhá třetina zápasu o bronz mezi Švédy a Kanaďany, další hloučky diváků postávají u okolních stánků. Ačkoliv finále s českým týmem začne až o několik hodin později, většina fanoušků má na sobě dresy českého týmu anebo v rukou drží české vlaječky.

„Budeme fandit i večer, kvůli tomu jsme sem přeci přijely,“ říká dvojice fanynek, která do Prahy dorazila z Nového Knína u Slap. „Těšíme se, že to rozjedeme. Určitě budeme mít zlatou,“ věří. „Jenom ti rozhodčí nepískají to, co mají,“ kroutí hlavou s úsměvem.

Fanoušci přišli na pražské Staroměstské náměstí vybavení | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S výkony rozhodčích nejsou příliš spokojení ani Lucie s Adamem. „Snad bychom to raději ani nekomentovali. Je to ale dost nevyzpytatelné,“ krčí nad rozhodčími rameny Lucie. Společně se přišli podívat na zápas o bronz, večer zamíří ale přímo do hlediště v O2 aréně.

„Je to svátek pro český národ. Doufám, že to vyhrajeme a všichni si to tady užijeme,“ říká Lukáš, který si atmosféru na Staroměstském náměstí dle svých slov užívá. „Všichni fandí, je to tady zase po dlouhé době. Společně to oslavíme.“

„Atmosféra tady je boží, určitě nejlepší mistrovství,“ dodává Jakub, který na náměstí přišel v paruce v barvách trikolory a dresu s českým státním znakem. „Určitě vyhrajeme, tipuji výsledek 3:1,“ věří ve výhru českého týmu.

Doprovodná opatření

Přenos doprovází zvýšená bezpečnostní opatření, na situaci na místě dohlíží policisté. Večer se pro auta uzavřou přilehlé ulice, po desáté hodině se kvůli nočnímu klidu projekce bude muset ztišit a přestane se prodávat alkohol a občerstvení.

Na bezpečnost dohlíží přímo na Staroměstském náměstí množství policistů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V souvislosti s hokejovým šampionátem se v neděli prodlouží provoz metra, a to zhruba o hodinu. Zároveň byly posíleny spoje na příměstských vlakových linkách.

Staroměstské náměstí je jedno z šedesáti míst v České republice, která dostala od organizátorů licenci na živý přenos. Hokejová atmosféra kromě Prahy propukne i v Ústí nad Labem, Liberci, Prostějově nebo Českých Budějovicích.