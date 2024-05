Přejeme si medaili, ale musíme si uvědomit sílu Švédska, říkají fanoušci před semifinálovým utkáním

Utkání o postup do finále začne trochu nezvykle ve 14.20 a čeští fanoušci jsou v pozoru. Švédové dosud na šampionátu neprohráli, ovšem české hráče poženou ve velkém stylu právě domácí fanoušci.

Fanynka Kristýna je kadeřnice z pražských Dejvic a přiznává, že hokeji vůbec nerozumí. Přesto národnímu týmu fandí od dětství a zápas Česka proti Švédsku si nenechá ujít.

„Doufám, že vyhrajeme. Přiznám se, že hokeji vůbec nerozumím. Ale jako fanynka jsem suprová, miluju hokej, je to moje srdcovka. Od malička jsme vždycky fandili, rodina mě k tomu vedla. Chodím i na fotbal, baví mě ta atmosféra,“ popisuje fanynka.

Kristýna má svůj salon v Praze na Dejvické a kdyby si měla vybrat, jestli ostříhat hokejistu nebo fotbalistu, vybere hokejistu. Jenže realita je mnohem tvrdší, nehokejová. „Ke mně chodí spíš vojáci, než hokejisti a fotbalisti. Vždycky chtějí hodně vyholit a rychle odchází. Často ke mně chodí v uniformách,“ říká Kristýna.

Fanoušci z Moravy

Na zápas se Švédskem do fanzóny nepřijde, protože je v práci. To naopak Tomáš s Mildou se chystají určitě. „Podle mě jsou Švédové nejhorší soupeř z těch, co nás tady mohli potkat. Bude to těžký,“ předpovídá Tomáš.

„Musíme vyhrát, pokud chceme zlato, musíme porazit všechny. Takže je jedno, jestli to jsou Švédové, Slováci, je mi to úplně jedno,“ říká Milda.

Do haly si na každý zápas českého týmu najdou cestu tisíce fanoušků | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oba pochází z Moravy a fanoušků z této části republiky přijelo opravdu požehnaně. „Tady to fakt vypadá jak na Moravě. Nevím, jak uvnitř v hale, ale tady ve fanzóně je jich hodně. Je ale pravda, že jsme od toho očekávali něco trochu jiného. Přece jen jsme na Moravě zvyklí fandit trošku víc. Uvidíme, jak se to vyvine v semifinále, ale je to málo,“ myslí si Tomáš.

S tím souhlasí i Tomášův kamarád Milda. „Takové fandění je opravdu málo. Při zápase budeme fandit víc. My z Moravy vám to vysvětlíme. Švédy porazíme na hlavu 1:0. Budou zostuzení. Vyhrajeme jednoznačně,“ předpovídá.

Základ úspěchu je brankář

Další fanoušek českého týmu Pavel věří, že národní tým může uspět především díky Lukáši Dostálovi. „Máme nejlepšího gólmana na mistrovství. Jsme jednoznační šampióni,“ říká. Fanoušek Jiří má jasno v tom, že Švédsko bude pro Čechy opravdu těžkým sokem. „Moc bych si to přál. Ale uvědomme si, jakou má Švédsko obrovskou sílu,“ zůstává nohama na zemi.

Po úspěšném postupu Česka do bojů o medaile se mnohé radnice rozhodly, že postaví na náměstích velkoplošné obrazovky, aby si další dva zápasy fanoušci pořádně užili nejenom ve fanzónách v Praze a Ostravě. Přímý přenos utkání vysílá od 14.20 také Radiožurnál a Radiožurnál Sport.