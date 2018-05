Přistoupili jsme k tomu trochu laxně, hodnotí čeští hokejisté zápas proti Rakousku

Laxní. To je slovo, které čeští hráči používají pro pondělní utkání s Rakouskem. Národní tým ho sice vyhrál 4:3, ale tak snadné jako v předchozích zápasech s Francií a Běloruskem to rozhodně neměl. Teď čekají hokejisty dva dny volna a pak ve čtvrtek čtvrtfinále. Kodaň 7:48 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Faksa při zápase proti Rakousku | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Čeští hokejisté vstoupili do utkání proti Rakousku skvěle, když vedli ve třetí minutě po brankách Tomáše Hyky a Filipa Chytila už 2:0. Rakušané ale pak zlepšili hru a do konce třetiny snížili. Podle útočníka Radka Faksy za to může určitá laxnost českého výběru.

Česko – Rakousko 4:3. Čeští reprezentanti porazili po velkém boji v závěru rakouský výběr Číst článek

„To se nesmí stávat. Myslí si, že to bylo trochu laxní. Trochu jsme polevili. Rakušáci tam cítili šanci. Měli tam pár šancí, kdy nám ujeli a špatně jsme si pohlídali obranné pásmo,“ řekl po zápase Radiožurnálu Radek Faksa.

Rakouský tým byl i v dalších třetinách nebezpečný. Hlavně v té třetí neinkasoval víc branek český výběr především díky skvělému výkony Pavla Francouze, na kterého šlo celkem 27 střel. Jeho kolega na druhé straně David Kickert musel čelit 39 střeleckým pokusům.

Podle obránce Philadelphia Flyers Radka Gudase čeští hráči svého pondělního soupeře podcenili a na rozhodující čtvrtfinále se budou muset lépe připravit.

„Nebylo to optimální. Přistoupili jsme k tomu trochu laxně. Víc, než jsme měli. Měli větší rychlost ve středním pásmu a projížděli nám tam. Na to si musíme dávat mnohem větší pozor, líp se připravit na další zápas, protože to je rozhodující zápas celého mistrovství,“ má jasno český obránce Radko Gudas.

Jméno čtvrtfinálového soupeře pro svěřence trenéra Josefa Jandače stále není jisté. Naopak už je jisté to, že se národní tým bude přesouvat z Kodaně do Herningu.

Trenér reprezentace Josef Jandač (vlevo) a jeho asistent Václav Prospal | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK