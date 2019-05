Z Dallasu míří do Bratislavy posila. Radek Faksa má týmu pomoct především s vhazováním

Čeští hokejisté mají za sebou tři zápasy na mistrovství světa s bilancí dvou výher a jedné porážky. V jedné statistice ale odešli z ledu pokaždé poražení. Na vhazování byli lepší Švédové, Norové i Rusové, a to i přesto, že jej reprezentace trénuje od samého začátku. Ve čtvrtek s týmem nastoupí posila z Dallasu Radek Faksa, který má v NHL pověst specialisty na vhazování. Kromě něj doplní soupisku také obránce Roman Zámorský. Bratislava 9:40 15. 5. 2019 (Aktualizováno: 13:41 15. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan kovář je zatím z týmu jediný, kdo má úspěšnost vhazování nad padesát procent. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Vhazování trénujeme pořád od té doby, co jsme spolu. Ale jsou typy hráčů, kteří ne že by si na to nezvykli, ale někteří hráči jim stále dělají problémy. Musíme to zlepšit. Věnujeme se tomu furt, povídáme si o tom, ale na ledě to pak musí hráči odehrát sami,“ krčí rameny asistent trenér Říhy Robert Reichel.

Jediným, kdo má lehce nad padesáti procentní úspěšnost na buly je Jan Kovář. Ostatní čeští útočníci odcházejí z bodu pro vhazovaní většinou poraženi. Národní tým pak musí o zisk kotouče častěji bojovat než soupeři. Proti Rusku získali Češi jen tři z deseti vhozených kotoučů. Pomoci by měla nová posila z Dallasu – Radek Faksa.

„Já jsem to nikdy tak nebral, že buly je strašně důležité, ale zjistil jsem, že se o od toho může odvíjet celé střídání, což je 40-45 sekund. Buď budete v útočném pásmu nebo obranném, což je velmi důležité,“ vysvětluje důležitost vyšší úspěšnosti na buly útočník Dallasu Radek Faksa.

Naučit se číst protihráče

„Fígl je v tom znát toho protihráče. Podívat se, jak drží hokejku, co bude dělat. Já se většinou před zápasem dívám na videa, co hráči na buly dělají, a to mi hodně pomůže,“ vysvětluje Radek Faksa, čím získal v NHL pověst specialisty na vhazování. Přesný recept na to, co přesně dělá, než rozhodčí vhodí na led kotouč, prozradit nechce. „Já nevím, jestli to chci prozrazovat. Určitě držení je strašně důležité. Lopata ať je celým objemem na ledě. Rozhodují maličkosti. I síla je rozhodující, ale myslím si, že postavení je ještě důležitější,“ dodává Faksa.

Své umění při vhazování předvede Radek Faksa na světovém šampionátu ve čtvrtek, kdy nastoupí od 20.15 proti Lotyšsku. Spolu s ním se k národnímu družstvu přidá královehradecký obránce Roman Zámorský. Český tým má tak nyní na soupisce tři gólmany, sedm obránců a dvanáct útočníků.