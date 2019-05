Radko Gudas: V bitkách si vyberu vždy toho největšího. Není to ale moje silná stránka

Hokejový obránce a opora české hokejové reprezentace Radko Gudas si pochvaluje, že sebevědomí týmu na mistrovství je vysoké. To je důležité pro následující zápasy, především ten čtvrtfinálový. „Teď vyladit menší detaily a soustředit se na nejdůležitější zápas, už by bylo potřeba to prolomit,“ řekl v pořadu Host Radiožurnálu Sport.

Bratislava 17:10 20. května 2019